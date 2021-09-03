"Никогда не была собой довольна": усыпанная пятнами Долина поплакалась об ушедшей молодости

Певица Лариса Долина устала терпеть травлю, которая обрушилась на нее в Сети.

В последнее время 65-летняя Лариса Долина сильно изменилась внешне. Она похудела и похорошела. Ее "Инстаграм" пестрит умопомрачительными фотографиями с различных мероприятиях. Вот только настоящие ли они?

Недавно в СМИ попали фотографии Долиной без ретуши. Журналисты сфотографировали ее во время репетиции концерта на музыкальном фестивале "Новая волна". Кадры шокировали россиян. Артистка предстала с испещренным пигментными пятнами лицом и проплешиной на голове. С повисшей кожей на руках и сгорбленной спиной. Выходит, что Лариса Долина не такая уж и красавица? После этого на артистку с новой силой накинулись хейтеры. Масла в огонь подлила неосторожная фраза певицы о блогере Вале Карнавал, которую она назвала "пластиковой куклой". На деле же получилось, что пластика, то есть ненатуральности, больше у самой Долиной.

Наконец артистка дала обратную связь после стольких разгромных публикаций о ней. В своем "Инстаграм" она заявила, что никогда не была довольна собой. 65-летняя Долина признала, что у нее есть недостатки, и все их она знает. При этом артистка не стала себя обесценивать и намекнула, что ей есть чем гордиться в жизни.