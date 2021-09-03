Хвастливого Тарзана заподозрили во лжи: Боженька моими руками пишет

Свои произведения Тарзан демонстрирует в "Инстаграм". Но некоторые фолловеры не верят в то, что у танцора внезапно открылся талант к рисованию. Они полагают, что супруг Наташи Королевой без зазрения совести выдает чужие картины за свои.
Сначала артист просто хвалился работами. А позже он и вовсе стал заявлять, что за его произведения ему предлагают внушительные суммы. Например, Сергей Глушко показал небольшой ролик с портретом композитора Игоря Крутого. Ярые поклонники принялись осыпать звезду комплиментами, но скептики почуяли неладное.
"Может, вместо вас кто-то рисует... Ну как так резко столько картин появилось", – предположил один из фолловеров. На это стриптизер и вовсе ошарашил россиян смелым заявлением. "Боженька моими руками пишет", – нескромно отметил супруг певицы.
Отметим, что 51-летний танцор очень любит выставлять в своем микроблоге откровенные фото в полуобнаженном виде. Россияне в последнее время все чаще ругают его за такие снимки. Некоторые считают, что в столь солидном возрасте уже негоже показывать себя почти в чем мать родила. К слову, далеко не все подписчики восхищаются фигурой Тарзана.
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