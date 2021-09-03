Хвастливого Тарзана заподозрили во лжи: Боженька моими руками пишет

Сергей Глушко не так давно открыл в себе талант художника. Теперь стриптизер старается убедить поклонников, что у него есть божий дар.



Свои произведения Тарзан демонстрирует в "Инстаграм". Но некоторые фолловеры не верят в то, что у танцора внезапно открылся талант к рисованию. Они полагают, что супруг Наташи Королевой без зазрения совести выдает чужие картины за свои.

Сначала артист просто хвалился работами. А позже он и вовсе стал заявлять, что за его произведения ему предлагают внушительные суммы. Например, Сергей Глушко показал небольшой ролик с портретом композитора Игоря Крутого. Ярые поклонники принялись осыпать звезду комплиментами, но скептики почуяли неладное.

"Может, вместо вас кто-то рисует... Ну как так резко столько картин появилось", – предположил один из фолловеров. На это стриптизер и вовсе ошарашил россиян смелым заявлением. "Боженька моими руками пишет", – нескромно отметил супруг певицы.

Отметим, что 51-летний танцор очень любит выставлять в своем микроблоге откровенные фото в полуобнаженном виде. Россияне в последнее время все чаще ругают его за такие снимки. Некоторые считают, что в столь солидном возрасте уже негоже показывать себя почти в чем мать родила. К слову, далеко не все подписчики восхищаются фигурой Тарзана.