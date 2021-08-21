Сбросивший с себя одежду Тарзан вызвал омерзение: Труселя не маловаты?

Тарзан опубликовал в своем инстаграм-аккаунте свежее фото в камуфляжных шортах и с голым торсом. "Не удержался", – игриво подписал кадр супруг певицы.
Фото вызвало бурные обсуждения. Фолловеры разделились на два лагеря. Поклонники принялись осыпать стриптизера комплиментами, а другие подписчики посчитали снимок омерзительным. "Видно, что уже стар, кожа подвисает", "Дедуля уже", "Ой, как некрасиво", "Труселя не маловаты?", "Для сексуальных фантазий не очень", "Стероиды не мешают?", – обрушились на культуриста комментаторы.
Стоит отметить, что Сергей Глушко не реагирует на критику публики в свой адрес. Судя по всему, артист в восторге от своего накачанного тела и уверен в том, что привлекателен. Именно поэтому культурист и выставляет полуобнаженные кадры на всеобщее обозрение.
Напомним, ранее Тарзан заявил, что хочет выпустить наружу свой творческий потенциал. Сергей Глушко начал писать картины. Несколько его работ уже опубликованы в его микроблоге. Недавно стриптизер показал свою новую работу – портрет Наташи Королевой, написанный маслом на холсте. На нем звезда изображена на фоне пальм в платье, еле прикрывающем тело.
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