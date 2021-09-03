"Какая мерзость!": Обвиненная в пьянстве экс-солистка "Непары" вздрючила известного певца

Бывшая участница дуэта "Непара" Виктория Талышинская взорвалась после дерзких слов Александра Шоуа.

В 2020 году солист "Непары" Александр Шоуа окончательно попрощался со своей партнершей по работе Викторией Талышинской. Они шли рука об руку почти 20 лет. Артист приобрел все права на группу, принял в коллектив двух молодых девушек и публично заявил о беспорядочном поведении бывшей участницы дуэта. Виктория Талышинская, по его словам, позволяла себе постоянно опаздывать, не соблюдала элементарных правил и могла являться на выступления группы "Непара" под шафе.

Узнав о гнусных обвинениях, певицу сразила волна негодования. Виктория Талышинская решила, что Александр Шоуа опустился слишком низко. "Какая мерзость!" — воскликнула артистка. При этом женщина не стала противоречить сказанному, добавила лишь, что все останется на совести бывшего партнера. Распад дуэта звезда перенесла болезненно, проект заменял ей жизнь.

Виктория Талышинская считает, что солист группы "Непара" пускает про нее грязные слухи в интервью ради шумихи, чтобы привлечь общественное внимание. Женщина полагает, что за счет этого он хочет увеличить популярность своего коллектива. Певица уверена, что возобновить дружеские отношения с Александром Шоуа она уже не сможет. "Слишком много сказано", — выразилась Виктория.

