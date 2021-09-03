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Шоу-бизнес
Елизавета II сцепилась с сыном из-за мертвой принцессы Дианы

Елизавета II сцепилась с сыном из-за мертвой принцессы Дианы

Королева Елизавета II навлекла запрет на принца Чарльза. Монаршая особа не проявила чуткости.
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Трагическая кончина принцессы Дианы 24 года назад стала болезненным ударом для всей Британии. До сих пор англичане прискорбно оплакивают потерю великолепной леди Ди, которой было не суждено стать лидером государства. Известно, что после страшной автокатастрофы Елизавета II и принц Чарльз столкнулись лбами. Сын королевы хотел самостоятельно транспортировать тело экс-супруги из Парижа в Лондон, но властная правительница выступила против. Произошла ссора.

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Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Как утверждал эксперт по делам королевской семьи Ричард Кей, смерть принцессы Дианы оказала на принца Чарльза сильное влияние. Возвращение тела усопшей в Великобританию было для него важной целью. За живую леди он боролся менее упорно. "Чарльз хотел полететь в Париж королевским рейсом, но королева не позволила", — уточнял специалист в документальном кино.

Приказа монаршей особы ослушаться было никак нельзя, но принц Чарльз все же добился своего. Он непреклонно настаивал на том, чтобы репартировать труп и Елизавета II скрепя сердце разрешила ему это сделать. Прощание с принцессой Дианой состоялось через шесть дней после того, как ее тело доставили в Кенсингтонский дворец. Траурную церемонию провели в Вестминстерском аббатстве 6 сентября 1997 года.

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Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 12:47 Источник: Marie Claire ✓ Надежный источник
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