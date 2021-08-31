Прикончил муж? Вскрылись предсмертные заметки принцессы Дианы

24 года назад произошла страшная трагедия. Принцесса Диана могла знать о собственной смерти.

31 августа 1997 года королевскую семью Британии настигло горе — в жуткой автокатастрофе разбилась принцесса Диана. Ходило немало слухов о том, что ДТП, в которое попала монаршая особа, было подстроено. Поговаривали даже, что сама Елизавета II решила убрать с дороги неугодную невестку. В конце концов аварию отнесли к простому несчастному случаю, но исследователи не успокоились и собрали все актуальные данные об этом. Так, в подкасте "Диана: дело закрыто" оказались шокирующие сведения.

Авторы проекта обнародовали якобы предсмертные записи принцессы Дианы. В случае, если их подлинность будет доказана, мы сможем говорить о виновном в смерти британской госпожи. Согласно заметкам, которые относят к леди Ди, катастрофу подстроил принц Чарльз. "Мой муж планирует устроить ДТП с моей машиной. Сделать так, чтобы отказали тормоза или чтобы я получила серьезную травму головы", — говорится в сообщении.

В уникальном тексте указано, что принц Чарльз хотел подвергнуть супругу опасности ради отношений с другой женщиной — няней, которая воспитывала его сыновей. В настоящее время неизвестно, каким образом составителям подкаста удалось найти предсмертные заметки принцессы Дианы и действительно ли их автором является погибшая леди.