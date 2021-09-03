"Мерзкий стукачок": солисту "Непары" крепко врезали после откровенного признания

О том, что между артистами назрели конфликты, поговаривали давно. И вот на днях певец обвинил коллегу в том, что именно она стала причиной распада группы. Якобы звезда не придерживалась порядка и выполняла работу без необходимой ответственности.
Более того, Александр Шоуа заявил, что Виктория Талышинская заявлялась на концерт пьяной. Подобные высказывания вызвали у многих читателей "Дни.ру" возмущение. Они не понимают, как можно поливать грязью человека, с которым работал многие годы и даже находился в любовных отношениях.
Россияне отметили, что это не по-мужски. Некоторые заявили, что не все слова певца стоит принимать за чистую монету. В его адрес посыпались оскорбления. "Чучело недоделанное, заткнул бы свой пятак, яйцеголовый", "Лысый гоблин крут", "Веди себя как мужик, а не как мерзкий стукачок", – обрушились с критикой на Александра Шоуа пользователи Сети.
Напомним, группа "Непара" родилась 19 лет назад. Сейчас она продолжает жить, но уже в другом составе. Александр Шоуа взял в коллектив новых коллег.
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