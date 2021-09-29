"Иронично": обжимающийся со знойными красавцами Цискаридзе поведал о трагичном браке

Вокруг личной жизни Николая Цискаридзе ходит множество слухов и домыслов. Сам артист балета не любит говорить на эту тему. Но на сей раз он решил пооткровенничать с поклонниками.

Николай Цискаридзе до сих пор не женат. В своем инстаграм-аккаунте танцор объяснил, почему по сей день так и не обзавелся семьей. Он объяснил, что уже определился с собственным будущим.

Николай Цискаридзе заявил, что не хочет жениться и иметь наследников. К такому решению он пришел, видя опыт неудачных союзов. Он согласен с ироничной поговоркой о том, что ничего хорошего словом "брак" не назовут.

В пример он привел два легендарных фильма: "Развод по-итальянски" и "Брак по-итальянски". Николай Цискаридзе отметил, что в картинах "трагично и иронично" преподнесены судьбы героев. По мнению артиста балета, в отношениях мужчина и женщина вечно стремятся схватиться за пустое и поверхностное, а настоящее и искреннее не замечают и уничтожают.

Танцор заверил, что считает свою жизнь полноценной и без брака. Отсутствие детей тоже его не беспокоит. Отметим, что Николай Цискаридзе любит фотографироваться со своими молодыми учениками. При этом часто он очень нежно обнимается с красавцами танцорами и трогательно о них отзывается. Из-за этого злые языки пускают слухи о том, что артисту балета мужчины нравятся больше, чем женщины.

