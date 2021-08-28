Цискаридзе назло всем надел женское после отдыха в компании молодых красавцев

Николай Цискаридзе очень продуктивно провел это лето. Ректор Академии Вагановой отдохнул в Грузии, заглянул в Сочи на "Новую волну". Кроме того, Народный артист России вместе с учениками, которых называет "николаевским отрядом", побывал на море. Прямо на пляже артист записал потрясающее видео для личного инстаграм-аккаунта: в кадре его красавцы-студенты демонстрируют растяжку. Поклонники балета, надо сказать, от ролика были в восторге.
Отметим, Николай Цискаридзе является активным пользователем "Инстаграм". В соцсети знаменитость выкладывает все, что считает важным и интересным. Например, в свежей публикации артист напомнил, что 27 августа 1896 года появилась на свет звезда советского экрана Фаина Раневская. По словам танцовщика, этой артистке нет равных.
"Настоящий талант перевоплощения и непоколебимое чувство юмора, сколько бы злословия, глупости, ограниченности мышления не было вокруг", – охарактеризовал Раневскую Цискаридзе.
Кроме того, знаменитость посвятила Фаине Георгиевне забавное фото. Снимок, по словам Цискаридзе, сделан "назло всем, кто наверняка будет писать гадости". В кадре танцовщик позирует в старомодной женской шляпке, украшенной искусственными цветами.
Цискаридзе добавил, что мастерство комедии и перевоплощения дается далеко не всем. Некоторые современные звезды не обладают этим талантом. Как заметил Цискаридзе, нынешние артисты не умеют посмеяться над собой. Танцовщик выразил надежду, что его фото в женском головном уборе поднимет подписчикам настроение.
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