Цена измен: Экс-муж соблазняет Мамаеву многомиллионной подачкой

Отношения российского спортсмена и Аланы Мамаевой вышли на новый уровень. Со стороны Павла поступило предложение.

Скандальный развод полузащитника Павла Мамаева и его знаменитой избранницы привел к нехитростным последствиям. Бывшие супруги готовятся делить совместно нажитое имущество. Еще недавно уличенный в изменах футболист заявлял, что ничего не хочет решать с Аланой Мамаевой и готов отдать ей абсолютно все, что было заработано в браке. Однако мужчина быстро передумал и теперь соблазняет экс-супругу денежной подачкой, которую делал в прошлом.

Павел не решился пожертвовать всеми своими сбережениями ради счастья бывшей возлюбленной. Спортсмен хочет оставить себе все деньги, которые накопились у семьи до февраля 2021 года.

Адвокат футболиста сообщила, что Алане Мамаевой предложили подписать мировое соглашение. Согласно документу, звезде достается квартира, две машины и сумма около 12 миллионов, которую ей переводил экс-супруг после развода. Не исключено, что эти деньги уже давно потрачены.

Пока неизвестно, согласится ли Алана Мамаева на эти условия. Если такой вариант ее не устроит, имущество придется делить через суд. По мнению адвоката, в этом случае Павлу удастся заполучить только половину состояния, остальное заберет его экс-супруга.

Напомним, бывший муж нелестно высказался про Алану Мамаеву. Мужчина считает, что она нарочно строит из себя бедняжку в трудной финансовой ситуации. "У меня такое ощущение иногда, что я просто столкнулся с дьяволом", — признавался Павел в интервью.