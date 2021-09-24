Вскрылись причины расставания Илона Маска и певицы Граймс

Главная цель многих незамужних женщин – миллиардер Илон Маск – теперь стала еще достижимее.

Знаменитый американский предприниматель лично подтвердил новость о расставании со своей возлюбленной – известной канадской певицей Граймс. Пара пробыла вместе около трех лет и даже произвела на свет общего наследника. Однако рождение ребенка не спасло яркий звездный союз.

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В комментарии американскому изданию Page Six миллиардер признался, что они с Граймс все еще любят друг друга и продолжают сохранять хорошие отношения, однако приняли решение расстаться. Маск не стал скрывать и причины такого решения: в основном это работа. Дело в том, что дела заставляют миллиардера постоянно находиться в Техасе или же вообще в других странах мира, а его избранница преимущественно работает в Лос-Анджелесе.



Напомним, что роман между певицей и бизнесменом завязался в 2018 году. Разница в возрасте между влюбленными составляет 17 лет. В прошлом году у пары родился сын, которого назвали необычным именем X Æ A-XII. Для Граймс этот ребенок стал первым, а сам Илон Маск испытал радость отцовства уже в шестой раз. Несмотря на расставание, экс-возлюбленные продолжат вместе воспитывать годовалого сына.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Илон Маск пожаловался на психологическое расстройство – миллиардер страдает редким синдромом Аспергера.