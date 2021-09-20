"Начали интеллигентно, закончили как всегда": Собчак выла в караоке на публике

Российская ведущая Ксения Собчак отметилась на вечеринке в особняке у бывшего губернатора Кубани.

В последнее время Ксения Собчак все чаще становится ведущей местечковых, но от этого не менее дорогих, вечеринок. Звезда была тамадой на свадьбе у Моргенштерна, а теперь ее позвали вести частную вечеринку бывшего губернатора Кубани по случаю открытия его винодельни.

На праздник Ксения Собчак нарядилась как всегда роскошно и с намеком на тематику события. Она надела шикарное платье оттенка бургундского вина стоимостью в 121 тысячу рублей от известного бренда, которое выгодно подчеркнуло особенности ее фигуры.

В Сети появились видео, на которых Собчак в полупрозрачном платье раскрепощенно отплясывает в кругу гостей Александра Ткачева и поет с ними в караоке.

"Как метко сказала сегодня Виктория Шелягова : "Почему мы начали интеллигентно, с "уголка Франции в России", а закончили как всегда?))" Вопрос риторический, но весело было очень. Не по-французски было весело, скажем прямо", – написала Ксения Собчак в своем "Инстаграм".

На фото Ксения Собчак предстала сидя на ступеньках с широко раздвинутыми ногами, что подметили поклонники. По словам фолловеров, такая поза не сочеталась с роскошным платьем.