Сам секс: совершенно голый Шаляпин потряс Королеву внушительным достоинством

Про роман Елены Королевой с Прохором Шаляпиным говорили давно. И считали их очень красивой парой. Но 37-летний певец любит дам постарше и богаче. Недавно он женился на американской миллионерше. А единственной внучке актрисы и певицы Людмилы Гурченко все, что оставалось – любоваться дерзкими и смелыми снимками бывшего возлюбленного.

Идеальный пресс, мощная грудь, упругие округлые ягодицы – Шаляпин многим кажется мистером совершенством. А без трусов он кажется еще более соблазнительным – сам секс! Правда, видеть его в костюме Адама до сих пор могли до сих пор лишь избранные.

Теперь же в Сети появилась эротическая фотосессия, которая для широкой публики явно не предназначалась вовсе – слишком смелая, дерзкая, похожая на порнографию. Певец на этих кадрах – в чем мать родила.

Очевидно, единственные люди, которые прежде видели эти горячие приватные кадры – жена Шаляпина – 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна Дэвис, – и его бывшая невеста Елена Королева. Обе лицезрели артиста без трусов, поэтому их можно было не стесняться.

Потом потрясенная внушительным достоинством миленка Королева совершила глупость – переслала, как призналась, снимки подруге, чтобы похвастаться, какого мужика отхватила. А та – по секрету всему свету. И теперь горячие кадры гуляют по Сети, чтобы каждый желающий мог рассмотреть все прелести Прохора.

"Неприятно, что так получилось, тем более сейчас когда моя Татьяна тяжела больна, – вздыхает Прохор. – Я совершенно не хотел себе скандальной славы. Но раз уж так вышло, ничего не поделаешь. К счастью, я немного похудел и поэтому хотя бы не стыдно за тело. Будем считать что это я показываю пятую точку всем хейтерам и недоброжелателям. "Пусть любуются!" – заключил певец который уже не раз поворачивался голым задом к публике, обнажая молодое сексуальное тело на Мальдивах…