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Шоу-бизнес
"Она мне не нужна": вскрылись слова молодого мужа об Азизе

"Она мне не нужна": вскрылись слова молодого мужа об Азизе

Семью супруга певицы Азизы заподозрили в корыстных целях. В очередном выпуске шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России 1" были озвучены шокирующие факты из жизни Алессандро Лортэ.
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Выяснилось, что итальянский возлюбленный артистки на самом деле Александр Соколов. Много лет он жил с матерью и братом в Липецке. Позже они эмигрировали в Италию, где, как поговаривают, открыли ресторан.

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Однако эксперты в студии программы усомнились в правдивости слов мужа певицы Азизы. Они полагают, что мужчина и его мать являются нечестными людьми. Так, некая женщина из Греции заявила, что семья Алессандро Лортэ сейчас испытывает финансовые трудности. А у звезды есть деньги, которыми они якобы и хотят воспользоваться.

В шоу появилась шокирующая информация о том, что якобы Александр говорил матери, что не хочет жениться на певице Азизе, которая намного старше него. Якобы он называл ее старой, страшной и сумасшедшей. "Она мне не нужна", – процитировали мужчину в эфире. Однако мать якобы настояла на свадьбе сына со знаменитостью.

Также гостья студии Татьяна Щербинина обвинила свекровь певицы Азизы в обмане на недвижимости в 2000-х годах. В ходе разбирательств оказалось, что квартира была в аресте и ее перепродавали пять раз.

Кроме того, в программе выяснилось, что отец супруга певицы Азизы отсидел в тюрьме срок за то, что ударил жену ножом. Причиной преступления послужила ревность – якобы супруга ему изменила. Напомним, певица Азиза впервые вышла замуж 19 августа.

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Фото: Elena Sikorskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 21:45 Источник: Ютуб-канал "Россия 1" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость847373
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Нет ума, считай калека!
ИРА
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Азиза просто дура Надо ведь как-то оценивать ситуацию-он молодой красавчик,она не то.что старше его.просто не пара И она просто зациклена на ребенкеРебенком мужа не удержишь ,просто в этом смысле,какое-то маниакальное состояние Не думаю,что там хоть какая-то любовьНе знаю,почему он женился и не знаю искренне все или нет Наверно нет Господи ,столько очаровательных малышей в домах малюток.оставляют их и молодые женщины и по разным причинам ну и возьми любого малыша и воспитай его какая разница.А этому русско-итальянскому "мальчику"-не верю Надо и себе цену знать
Гость847339
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Ну а что, разве были какие- то варианты, кроме аферы? Или кто- то хоть на минуту поверил в "неземную" любовь жгучего и темпераментного "итальянца" к старой потасканной, давно вышедшей в тираж убийце Игоря Талькова?! Я вас умоляю!!!
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