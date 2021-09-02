"Она мне не нужна": вскрылись слова молодого мужа об Азизе

Выяснилось, что итальянский возлюбленный артистки на самом деле Александр Соколов. Много лет он жил с матерью и братом в Липецке. Позже они эмигрировали в Италию, где, как поговаривают, открыли ресторан.
Однако эксперты в студии программы усомнились в правдивости слов мужа певицы Азизы. Они полагают, что мужчина и его мать являются нечестными людьми. Так, некая женщина из Греции заявила, что семья Алессандро Лортэ сейчас испытывает финансовые трудности. А у звезды есть деньги, которыми они якобы и хотят воспользоваться.
В шоу появилась шокирующая информация о том, что якобы Александр говорил матери, что не хочет жениться на певице Азизе, которая намного старше него. Якобы он называл ее старой, страшной и сумасшедшей. "Она мне не нужна", – процитировали мужчину в эфире. Однако мать якобы настояла на свадьбе сына со знаменитостью.
Также гостья студии Татьяна Щербинина обвинила свекровь певицы Азизы в обмане на недвижимости в 2000-х годах. В ходе разбирательств оказалось, что квартира была в аресте и ее перепродавали пять раз.
Кроме того, в программе выяснилось, что отец супруга певицы Азизы отсидел в тюрьме срок за то, что ударил жену ножом. Причиной преступления послужила ревность – якобы супруга ему изменила. Напомним, певица Азиза впервые вышла замуж 19 августа.
Популярные темы форума
Жена ко мне охладела
Идеальный мужчина
Неудачник
Потолстела на 7 кг
Воровство
Плаксина
Деньги и на что мы их тратим?
Насекомые в квартире
Хочу увеличить грудь
Ломбард