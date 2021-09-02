"Накрывает": Изнемогшая Кудрявцева ощутила последствия инсульта

Телеведущая Лера Кудрявцева вызывает жалость. Звезда поделилась непубличными фактами о жизни.

В последнее время беды сваливаются на Леру Кудрявцеву одна за другой. В прошлом году в страшной катастрофе разбился ее партнер Александр Колтовой, затем инсульт сразил ее мать Александру Ивановну, будто бы началась черная полоса. Звездная блондинка положила все силы на то, чтобы восстановить здоровье матери, и совсем забыла о себе. Постоянный стресс, недосып и эмоциональная нестабильность из-за инсульта близкого человека привели к ряду проблем, среди которых оказалось снижение иммунитета и, как следствие, ковид.

Лера Кудрявцева вылечилась еще в январе, но остаточные явления коварного недуга до сих пор беспокоят ее. В инстаграм-истории теледива рассказала, что оправиться после болезни пока не может. "Накрывает периодически", — разоткровенничалась ведущая.

Кроме того, 50-летняя знаменитость рассказала о самочувствии матери. Поклонники переживают за звезду, поэтому прямо спросили у нее, что происходит с Александрой Ивановной. "Держится молодцом! Но инсульт такая вещь", — ответила Лера Кудрявцева.

Напомним, весной этого года популярную блондинку госпитализировали, она сразу попала в реанимацию. На работе ей резко стало плохо, поэтому ее незамедлительно доставили в медучреждение под контроль врачей. Позднее Лера Кудрявцева сообщила, что всему виной хроническая усталость.