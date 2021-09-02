Почерневший принц Гарри сделал заявление о нации и биотехнологиях: Мы все в опасности

36-летний внук британской королевы Елизаветы предстал перед подданными Соединенного Королевства по видеосвязи. Во время эфира принц Гарри вручил награду ученым, которые занимались разработкой вакцины от COVID-19.
Появления принца Гарри стало неожиданным, ведь в программе его выступление не анонсировали. Герцог Сассекский предстал на выступлении в черном.
В своей речи принц рассказал, что прошлой весной оксфордские ученые собрали партию исследовательских культур и тайно отправили ее в Индию.
"Это был ранний пример сотрудничества в области биотехнологий", – отметил принц Гарри.
Он добавил, что такой опыт был необходим для того, чтобы остановить бушующую на планете эпидемию коронавируса. Герцог заявил, что "мы все находимся в опасности" до тех пор, пока все государства на Земле не получат полноправный доступ к прививкам в полном объеме, а также информацию о ней.
Также внук королевы призвал лидеров мировых держав и фарм-гигантов продолжать бороться с распространением коронавируса на планете. Он подчеркнул, что все люди вне зависимости от расы и нации должны иметь право на здоровье и безопасность, а также способность выживать.
Напомним, ранее выяснилось, что у покинувших Великобританию принца Гарри и Меган Маркл нашли многомиллионные долги.
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