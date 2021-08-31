Станет ли Кейт Миддлтон новой королевой Великобритании: история герцогини

Кейт Миддлтон известна всем как жена принца Уильяма и возможно будущая королева-консорт Великобритании. Но кто она на самом деле?





Дочь стюардессы и пилота



Кэтрин Элизабет Миддлтон родилась 9 сентября 1982 года в Великобритании. Она старшая из троих детей. Ее мать работала стюардессой, а отец пилотом.



Кейт Миддлтон никогда не принадлежала дворянскому роду. В ее роду были люди из рабочего класса и интеллигенции. Девушка училась в школе в Англии.

Знакомство с принцем

После окончания школы Кейт Миддлтон поступила в колледж Мальборо. Там она прошла программу обучения герцога Эдинбургского. После учебы Кейт решила отдохнуть год и затем улетела учиться в Италию.

Она занималась благотворительными проектами в Чили, после чего отправилась в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. Там то и случилось знаменательное событие в ее жизни. Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом. Он ее ровесник, и тоже решил сделать годовой перерыв в учебе в колледже.

Официально их роман начался в 2003 году. С тех пор ее не покидали назойливые журналисты, которые не давали проходу.

Слухи о расставании

Через пять лет после начала отношений стало известно о размолвке между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. На концерте памяти принцессы Дианы они сидели отдельно и были безразличны по отношению друг к другу. Но спустя время пара показала, что они намерены быть вместе долго.

16 ноября 2010 года через семь лет официальных отношений пара объявила о помолвке. Через неделю была назначена свадьба. Свадьбу сыграли 29 апреля 2011 года. На мероприятии были приглашены 1900 гостей.

Будущая королева?



Сегодня герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон известна не только как жена принца Уильяма и мать троих его детей, но и вероятно как будущая королева-консорт Великобритании. Она четко соблюдает королевский протокол и выполняет все обязанности, которые легли на ее плечи после отъезда из дворца Меган маркл и принца Гарри.

На днях стало известно, что вместе со своим мужем Кейт переезжает из своего дворца жить поближе к 95-летней королеве Елизавете в Виндзоре, где она намерена остаться после каникул. Также Кейт Миддлтон станет ближе к своим родителям и сестре.