"Появится малыш": Волочкову пришибла нежданная беременность

Бывший возлюбленный балерины скоро станет отцом. Анастасия Волочкова не разделяет его восторга.

45-летняя Анастасия Волочкова не только привлекательная и гибкая женщина, но и завидная невеста. Балерина развелась с бизнесменом Игорем Вдовиным в 2018 году и до сих пор не сыграла свадьбу с новым возлюбленным. Пока фанаты звезды гадают, будет она в дальнейшем вступать в брак или же посвятит время саморазвитию, хейтеры осыпают Анастасию Волочкову едкими комментариями о беременности.

Дело в том, что новая жена Игоря Вдовина уже 24,5 месяца носит под сердцем ребенка. Теледива Елена Николаева показала большой живот в личном блоге. Она отметила, что супруг счастлив ждать наследника и отслеживает степени его развития через специальное приложение. "Пока написано, что появится малыш на свет 25 декабря", — уточнила женщина.

Анастасия Волочкова держится обособленно и не распыляется в публичных поздравлениях для семейства Игоря Вдовина. Очевидно, что радость этого человека ее не трогает. В День знаний балерина поделилась в инстаграм-аккаунте видео о пуантах. Ненавистники буквально пришибли звезду высказываниями о материнстве и укорили ее. "В такие моменты жалко ее", "А Николаева растущий животик выставила", "Просто сегодня все известные люди выложили детей — кто в школу, кто в детский сад. Все мамы..." — написали пользователи Сети.