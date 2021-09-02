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Шоу-бизнес
"Появится малыш": Волочкову пришибла нежданная беременность

"Появится малыш": Волочкову пришибла нежданная беременность

Бывший возлюбленный балерины скоро станет отцом. Анастасия Волочкова не разделяет его восторга.
прочитано 1047 раз

45-летняя Анастасия Волочкова не только привлекательная и гибкая женщина, но и завидная невеста. Балерина развелась с бизнесменом Игорем Вдовиным в 2018 году и до сих пор не сыграла свадьбу с новым возлюбленным. Пока фанаты звезды гадают, будет она в дальнейшем вступать в брак или же посвятит время саморазвитию, хейтеры осыпают Анастасию Волочкову едкими комментариями о беременности.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Дело в том, что новая жена Игоря Вдовина уже 24,5 месяца носит под сердцем ребенка. Теледива Елена Николаева показала большой живот в личном блоге. Она отметила, что супруг счастлив ждать наследника и отслеживает степени его развития через специальное приложение. "Пока написано, что появится малыш на свет 25 декабря", — уточнила женщина.

Анастасия Волочкова держится обособленно и не распыляется в публичных поздравлениях для семейства Игоря Вдовина. Очевидно, что радость этого человека ее не трогает. В День знаний балерина поделилась в инстаграм-аккаунте видео о пуантах. Ненавистники буквально пришибли звезду высказываниями о материнстве и укорили ее. "В такие моменты жалко ее", "А Николаева растущий животик выставила", "Просто сегодня все известные люди выложили детей — кто в школу, кто в детский сад. Все мамы..." — написали пользователи Сети.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 13:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Самые знойные ухажеры Волочковой

комментарии

Ответить:

Гость847106
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Настю очень жалко,думаю ей это не приятно!
Гость837797
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Самые лучшие пожелания этой семье, особенно Лене, которая уже несколько лет воспитывает дочь Волочковой и относится к ней , как к родному ребёнку. Здоровья, счастья, удачи Вам, уважаемая Лена.
Гость837797
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Гость847097
24,5 месяца не носит даже слон)))
Недели.
Гость847097
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24,5 месяца не носит даже слон)))
1

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