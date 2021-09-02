Бабушка и дедушка выкладывают сотни тысяч за учебу дочери Началовой в элитной школе

1 декабря Вере Алдониной – единственной дочери певицы Юлии Началовой – исполнится 15 лет. В День знаний дедушка и бабушка отвели ее в элитную школу на улице Маршала Катукова, что Северо-западе столицы.



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