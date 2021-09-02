Бабушка и дедушка выкладывают сотни тысяч за учебу дочери Началовой в элитной школе

Талантливая наследница Началовой учится в 9-м классе Международной общеобразовательной школе "Интеграция XXI" век, которая входит в 10 лучших частных школ Москвы по рейтингу журнала Forbes.
В этом году этому престижному учебному заведению исполняется 25 лет. Выпускники его поступали в самые престижные учебные заведения мира – МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГМИО, London School of Economics, New York University. Через два года выбрать ВУЗ предстоит и красавице-дочери Юлии Началовой.
Если верить открытым источникам, стоимость обучения в 9 классе этой престижной школы составляет в среднем 768 тысяч в год. Хотя есть тут система льгот и скидок. Таким образом, 11 лет обучения здесь обойдутся примерно в восемь с половиной миллионов рублей.
Это не так много, если учесть, что та же Алла Пугачева за каждого своего ребенка в "Первой московской гимназии" – школе-партнере МГУ им. Ломоносова – платит по 160 тысяч рублей в месяц. Т. е. примерно в два раза больше, чем бабушка и дедушка (Таисии Началовой – в сентябре исполнится 66 лет, а Виктору Началову идет 65-й год) должны выложить за образование Верочки Алдониной.
Пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева объяснила "Дни.ру", чем был обусловлен выбор данного учебного заведения: "В этой школе работает тетя Юли – поэтесса Антонина Владимирова, автор слов песни "Герой не моего романа". Поэтому Верочку и отдали туда. Сегодня, конечно, Верочке добираться до школы не очень удобно – минут 50 уходит на дорогу. Но это это стоит того – школа реально очень хорошая, с качественным образованием. Что касается стоимости обучения, то у каждого существуют какие-то личные условия по оплате".
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