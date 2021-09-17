Вызывали "скорую": подробности венчания 57-летней Азизы с молодым мужем

В Москве вручили премию Fashion People Awards. В номинации "Лучший дизайнер года" победила Аника Керимова, которая одевает ведущих российских знаменитостей. Скоро именно в ее наряде под венец пойдет 57-летняя Азиза.



По словам Аники, сейчас она активно работает над созданием платья для венчания певицы и ее 37-летнего мужа Александра Соколова. Звезда, несмотря на все скандалы, случившиеся за последнее время, решила скрепить свои отношения перед Богом.

"Открою секрет: платье у Азизы будет цвета морской волны, — рассказала "Дни.ру" Аника. — Наряд будет усыпан кристаллами Сваровски. Уйдет порядка трех килограммов драгоценных камней. Образ дополнит пышная юбка из итальянского сатина. Наряд будет закрытым: Азиза сразу попросила не делать больших разрезов и глубокого декольте. Она уже приезжала на примерку".

По словам Аники, времени осталось совсем мало: таинство состоится уже в самое ближайшее время. Певица перед венчанием с Александром певица сильно волнуется. "Все скандалы, которые происходят вокруг них, конечно, не лучшим образом сказываются на эмоциональном состоянии, — объяснила Аника. — Но Азиза выносит все с достоинством. Конечно, она очень переживает. Ей даже "Скорую помощь" вызывали из-за переживаний. Она хотела насладиться медовым месяцем, но вместо этого ей приходится отвечать на клевету завистников. Очень надеюсь, что после венчания все нападки в их сторону прекратятся. С местом венчания они, кстати, пока не определились. В данный момент они рассматривают три варианта: Санкт-Петербург, Крым и подмосковный Сергиево-Посад, в котором живет звезда с молодым мужем".

