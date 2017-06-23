Актриса Светлана Тома выглядит лучше внучки и дочки

Вчера состоялось открытие 39-го Московского международного кинофестиваля. Посетившая церемонию 70-летняя актриса Светлана Тома очаровала журналистов.

Звезда фильма "Табор уходит в небо" пришла в компании дочери Ирины Лачиной и внучки Марии Будриной. Для мероприятия Светлана выбрала элегантное черное бархатное платье в пол, которое дополняло изящное ожерелье.

Ирина надела под стать матери темно-синее бархатное платье похожего кроя и выглядела не менее стильно. А ее дочь Мария отдала предпочтение серебристому наряду с драпировкой.

Стоит отметить, что у девушки достаточно пышные формы, и фасон платья визуально добавил ей несколько лишних килограммов. Светлана вместе с семьей с удовольствием позировала перед журналистами.

Многие из них с удивлением отметили, что 70-летняя актриса выглядит намного лучше, чем ее 44-летняя дочь и 26-летняя внучка. Что ж, красоте и хорошему вкусу Светланы можно только позавидовать.

enter; width:100%;"> #светланатома#встречи#гастроли2017#��☔������ Публикация от миронов андрей (@mironov5908) Июн 20 2017 в 1:28 PDT

Напомним, вечером 22 июня состоялась церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Перед мероприятием звезды российского театра и кино традиционно прошлись по красной дорожке, демонстрируя наряды. Впрочем, не все из них выглядели достойно. Так, чувство стиля подвело Настасью Самбурскую, Елену Кондулайнен, Ирину Мирошниченко и других.

Напомним, Светлана Тома – заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Ее дочь Ирина Лачина пошла по стопам матери и тоже успешно строит кинокарьеру. Популярна на всю страну она стала после главной роли в сериале "Леди бомж".

Внучка Томы Мария Будрина продолжила семейную традицию. Девушка окончила режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина и также пробует себя в кино.