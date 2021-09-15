"С болью смотрю на себя!": Желязняк о доле безработного мужа, ипотеке и огорчившем поступке сына

Олеся Железняк прилетела в Благовещенск всего на несколько дней, чтобы поучаствовать в открытии фестиваля кино и театра "Амурская осень" и сыграть в спектакле Романа Самгина СуперStars в рамках Дальневосточного театрального фестиваля. После репетиции с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

Олеся Железняк уверяет, что ее жизнь далека от гламурной. "Чтобы выплачивать ипотеку за квартиру, я много работаю – снимаюсь в кино, играю на сцене, – признается актриса. – Квартира у нас четырехкомнатная, но без страз, колонн и инкрустаций. Большую же часть времени там провожу на кухне – готовлю для большой семьи. Ибо прислуги у нас нет".

Супруг актрисы – тоже актер. Спартак Сумченко служил в РАМТе, играл в театре им. Вахтангова, В 2010 году поступил в магистратуру РГГУ, изучал философию и антропологию, проучившись год, бросил. Затем поступил в Литературный институт им. Горького на отделение поэзии, спустя год тоже бросил.

"Муж – мой главный советчик и критик, – заверяет Олеся. – Я всегда советуюсь с ним, спрашиваю, как выгляжу на сцене или в кадре, а он, например, может сказать, что мне надо для этого спектакля похудеть".

Желязняк – очень яркая, харизматичная, острохарактерная актриса. И кажется, что супруг словно бы оказывается в тени ее славы. "Конечно, ему обидно, – считает она. – Хотя я себя не считаю особенной звездой. Он – прекрасный артист, у нас даже есть совместный спектакль. Но так случилось, что он принес себя в жертву семье, взял на себя труд воспитания детей, поддержания дома. Я ему очень благодарна, что он дал мне возможность работать. А если бы работали мы оба, то дети росли бы с чужими людьми".

У Олеси Железняк и Спартака Сумченко четверо детей: Савелий (род. 2004), Агафья (род. 6 ноября 2006), Прохор (род. 7 ноября 2010) и Фома (род. 8 ноября 2013). По мнению актрисы, родство с ней дискомфорта наследникам не приносит. "Сейчас мой старший сын поступил в театральный институт, но там никто не знал, кто его мама, – заверят Олеся. – По его словам, ребята его уважают за то, что он поступил сам, без блата и протекции. Я ведь и слова не замолвила за него нигде!"

При этом стремление сына стать актером Олесю огорчило. "Мы с мужем его отговаривали и решение Савелия стать актером нас очень расстроило, – вздыхает Железняк. – Это очень сложная профессия, не всем везет даже при наличии таланта, тут так много от случая зависит!"

В фильмографии самой Олеси много громких картин. Но вот нравятся ли ее киноработы детям, она не знает. "Мы вместе с ними дома ничего никогда с моим участием не смотрим! – удивила она. – Я до сих пор с болью смотрю на себя экране, хотя приходится, когда, например идет озвучивание".