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Шоу-бизнес
Боню засмеяли за "бабушкин" букет: с 86-летием

Боню засмеяли за "бабушкин" букет: с 86-летием

Виктория Боня похвасталась огромным букетом. Однако не все поклонники оценили широкий жест в сторону девушки.
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Экс-участница "ДОМа-2" регулярно демонстрирует подписчикам своего блога шикарную жизнь. Боня любит хвастаться роскошными подарками и постоянным вниманием. От воздыхателей у красотки явно нет отбоя. На днях девушка поделилась серией фотографий, на которых позирует с огромными букетами алых роз. Одну из композиций украсили ее инициалы "ВБ".

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Однако цветы – не самый удобный материал для создания текстов, поэтому инициалы Виктории оказались похожи на цифру "86". Поклонники заметили это и не упустили возможности отпустить едкий комментарий, окрестив букет "бабушкиным".
"С 86-летием!", "Думала там написано 86" ,"День рожденья бабушки", "Я сначала подумала 86 лет, может ДР бабушки (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее Виктория Боня оказалась в центре скандала на шоу "Звезды в Африке". Дело в том, что по правилам проекта за нарушения или другие проступки команды знаменитостей остаются без еды. Для экс-участницы "ДОМа-2" испытание голодом стало слишком сложным, она не выдержала и дала волю эмоциям. В итоге Боне выделили порцию, но и этим скандальная звезда осталась недовольна. Ведущим пришлось долго приводить ее в чувства.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
12 сентября 2021, 04:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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