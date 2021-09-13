"У нее запои": Врач раскусил прилюдно брызгающую мочой Волочкову

Нарколог высказался о состоянии балерины. На шоу "Пусть говорят" раскрыли подноготную Анастасии Волочковой.

Звездная блондинка Анастасия Волочкова то и дело попадает в конфликтные ситуации. Передряги словно преследуют ее одна за другой. Нашумевшая история о том, как балерину сняли справляющей нужду под елкой, дала свои плоды. В эфире шоу "Пусть говорят" решили разобраться, почему Анастасия Волочкова не могла потерпеть до дома и оголила зад на глазах у людей.

Версий было много, одну из основных выдвинул врач. Он вычислил скрытое пристрастие балерины к спиртному. По словам нарколога Эркена Иманбаева, светская львица промышляет пьяными загулами, которые длятся несколько дней. "У нее, конечно, бывают запои", — выразился медицинский эксперт. При этом мужчина отметил, что внешне звезда не похожа на опустившуюся алкоголичку.

Светская львица мгновенно начала противоречить словам нарколога на шоу "Пусть говорят". Она не смогла согласиться с тем, что распивает алкоголь более суток. Подобно Ольге Бузовой, которую не так давно уличили в распитии коньяка, Анастасия Волочкова обрушилась на оппонента с возражениями.

По словам балерины, после запоев нереально пойти в зал и танцевать на пуантах. Врач вернул ее с небес на землю и заявил, что это возможно. Анастасия Волочкова не смогла оправдаться. "Дыма без огня не бывает", — укорил артистку Эркен Иманбаев.