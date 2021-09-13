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Шоу-бизнес
"Прячется от фотографов": всплыли сенсационные данные о беременности Миддлтон

"Прячется от фотографов": всплыли сенсационные данные о беременности Миддлтон

На днях младший брат Кейт Миддлтон, Джеймс, женился на своей возлюбленной. Громкой новостью он поделился на следующий день в своем личном блоге.
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Известно, что торжественная церемония прошла во Франции. Многие иронично отметили, что размах мероприятия вовсе не был королевским, но все прошло тепло и душевно. На свадьбу были приглашены только самые близкие люди. Сам Джеймс указал, что женился на "любви всей жизни", а рядом были друзья, семья и "несколько собак". Молодой человек отметил, что невероятно счастлив.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

На кадре брат Кейт Миддлтон позирует вместе со своей новоиспеченной супругой, Ализой Теневе. Известно, что девушка младше избранника на два года и работает финансовым аналитиком. Возлюбленные встречаются несколько лет.

Пользователи Сети радуются за брата герцогини, но некоторые все же слегка удивлены. Все дело в том, что за Джеймсом "охотились" самые красивые дамы мира, но он женился на француженке, которая, по мнению общественности, не обладает выдающимися внешними данными. Однако сам родственник Кейт игнорирует все подобные высказывания.

Некоторые источники сообщили, что Кейт Миддлтон, которую в СМИ не так давно прозвали "пропавшей", посетила свадьбу брата. Герцогиню долгое время не видели ни на одном торжестве, из-за чего появилось множество слухов. Некоторые говорили о болезни Кейт, другие же убеждены: она ждет ребенка. Тот факт, что герцогини нет на фотографиях для большинства стал доказательством первой теории. "Прячется от фотографов", "Ой, а Кейт где-то там с животиком", "Кейт ждет ребенка", "А где беременная Кейт?" – прокомментировали подписчики. Информация пока не получила подтверждения.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2021, 15:17 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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