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Шоу-бизнес
Беременна? Кейт Миддлтон исчезла без объяснения причин

Беременна? Кейт Миддлтон исчезла без объяснения причин

Супруга принца Уильяма пропала с радаров. Неужели Кейт Миддлтон ждет ребенка?
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Герцогиня Кембриджская не появляется на публике уже два месяца. Это затяжное отсутствие королевской особы на людях порождает массу вопросов. Англичане интересуются, почему Кейт Миддлтон не жалует их выходами в свет и не говорит, что заставило ее исчезнуть.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Версий о том, что произошло с женой принца Уильяма, уйма. Одна из них — болезнь. Поговаривают, что знаменитость могла подхватить коронавирус, так как многие в ее окружении уже переболели ковидом, а ее эта беда обходила стороной. Однако королевские придворные не делали заявлений о недуге Кейт Миддлтон, поэтому это всего лишь слух.

Кроме того, монаршую особу подозревают в беременности. Ожидание малыша от принца Уильяма вполне реалистичная версия произошедшего. Двухмесячное отсутствие перед камерами может быть связано с тем, что Кейт Миддлтон не хочет афишировать перемены в семье и порождать негатив злопыхателей.

Королевский эксперт Рассел Майерс считает, что герцогиня Кембриджская пока не собирается рожать. При этом он отметил, что не уверен в своей правоте. Мужчина полагает, что Кейт Миддлтон исчезла по простой и объяснимой причине — отправилась в отпуск. Даже высокостатусным персонам при дворце необходим отдых, чтобы всегда вызывать у публики восторг.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 07:29 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
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Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке

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