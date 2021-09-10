Беременна? Кейт Миддлтон исчезла без объяснения причин

Герцогиня Кембриджская не появляется на публике уже два месяца. Это затяжное отсутствие королевской особы на людях порождает массу вопросов. Англичане интересуются, почему Кейт Миддлтон не жалует их выходами в свет и не говорит, что заставило ее исчезнуть.
Версий о том, что произошло с женой принца Уильяма, уйма. Одна из них — болезнь. Поговаривают, что знаменитость могла подхватить коронавирус, так как многие в ее окружении уже переболели ковидом, а ее эта беда обходила стороной. Однако королевские придворные не делали заявлений о недуге Кейт Миддлтон, поэтому это всего лишь слух.
Кроме того, монаршую особу подозревают в беременности. Ожидание малыша от принца Уильяма вполне реалистичная версия произошедшего. Двухмесячное отсутствие перед камерами может быть связано с тем, что Кейт Миддлтон не хочет афишировать перемены в семье и порождать негатив злопыхателей.
Королевский эксперт Рассел Майерс считает, что герцогиня Кембриджская пока не собирается рожать. При этом он отметил, что не уверен в своей правоте. Мужчина полагает, что Кейт Миддлтон исчезла по простой и объяснимой причине — отправилась в отпуск. Даже высокостатусным персонам при дворце необходим отдых, чтобы всегда вызывать у публики восторг.
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