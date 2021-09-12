Пугачева влезла в разборки Собчак и Ивлеевой

Несколько дней назад на канале "Осторожно: Собчак" на платформе "Ютуб" вышло интервью с Анастасией Ивлеевой. После просмотра видео поклонники телеведущей разделились на два лагеря.
Дело в том, что "блондинка в шоколаде" задала экс-супруге Элджея несколько вопросов по школьной программе, на которые та не смогла ответить. Так, Ивлеева не знает фамилию Петра I, автора произведения "Отцы и дети" и значимость фамилии Джугашвили.
Некоторые фанаты поддержали ведущую тревел-шоу "Орел и решка", а другие обвинили в необразованности. Сама Настя относится к ситуации спокойно.
В своих социальных сетях она выложила отрывок из интервью с Аллой Пугачевой. Этим видео она дает понять, что ни один человек не обязан знать все, каким бы великим он не был.
"Я не хочу отвечать на умные вопросы, я хочу поглупить. В буквальном смысле", – говорит Примадонна.
Также Ивлеева к этому видео добавила свои мысли. По ее мнению, каждый человек может делать то, что он хочет. Она советует подписчикам рисковать и идти наперекор и мотивирует их тем, что за них никто жизнь не проживет.
"Пусть потом на фоне вашего успеха окружающие злятся ещё больше", – подытожила блондинка.
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