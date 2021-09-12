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Шоу-бизнес
Пугачева влезла в разборки Собчак и Ивлеевой

Пугачева влезла в разборки Собчак и Ивлеевой

Новый поворот в скандале между Ивлеевой и Собчак. Теперь в нем принимает участие еще и Алла Пугачева.
прочитано 380 раз

Несколько дней назад на канале "Осторожно: Собчак" на платформе "Ютуб" вышло интервью с Анастасией Ивлеевой. После просмотра видео поклонники телеведущей разделились на два лагеря.

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Дело в том, что "блондинка в шоколаде" задала экс-супруге Элджея несколько вопросов по школьной программе, на которые та не смогла ответить. Так, Ивлеева не знает фамилию Петра I, автора произведения "Отцы и дети" и значимость фамилии Джугашвили.

Некоторые фанаты поддержали ведущую тревел-шоу "Орел и решка", а другие обвинили в необразованности. Сама Настя относится к ситуации спокойно.

В своих социальных сетях она выложила отрывок из интервью с Аллой Пугачевой. Этим видео она дает понять, что ни один человек не обязан знать все, каким бы великим он не был.

"Я не хочу отвечать на умные вопросы, я хочу поглупить. В буквальном смысле", – говорит Примадонна.

Также Ивлеева к этому видео добавила свои мысли. По ее мнению, каждый человек может делать то, что он хочет. Она советует подписчикам рисковать и идти наперекор и мотивирует их тем, что за них никто жизнь не проживет.

"Пусть потом на фоне вашего успеха окружающие злятся ещё больше", – подытожила блондинка.

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Анастасия Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2021, 13:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость854688
Пожаловаться Ответить
Пугачёва? Она жива?
Гость847184
Пожаловаться Ответить
У Пугачихи уже и мозги старческие.Это понятно.А Ивлеева...обычный молодежный отстой.Должны же и такие быть.Кому-то надо смешить.
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