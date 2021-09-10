"Упокой, господи": Могила Баскова утопает в цветах

В инстаграм-аккаунте певца появилось фото с погоста. Поклонники Николая Баскова выражают соболезнования.

В 2019 году в семье Николая Баскова произошли тягостные перемены. Не стало отца знаменитого певца. Виктор Владимирович Басков ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 67 лет.

Кончина любимого родителя стала ударом для известного артиста. Что и говорить, мужчина ушел слишком рано. 10 сентября 2021 года Виктор Владимирович мог бы отмечать юбилей. По этому случаю Николай Басков добрался до могилы отца, снял ее на камеру и опубликовал кадр в инстаграм-аккаунте.

Певец позаботился о том, чтобы захоронение усопшего родственника выглядело хорошо. На погосте установили массивный памятник с изображением Виктора Владимировича и выгравированными золотом надписями. Могила мужчины буквально утопает в цветах. Николай Басков продемонстрировал, что кладбищенский участок украсили ярко-малиновые розы.

Пользователи Сети эмоционально отреагировали на траурную публикацию артиста. Многие отметили, что отец Николая Баскова был хорошим человеком. "Отцы всегда в наших сердцах", "Такой красивый папа и так рано ушел. Соболезную", "Упокой, господи, душу усопшего раба твоего, Виктора", "Царствия небесного папочке. Он подарил миру прекрасного человека. Спасибо ему", — написали комментаторы.