Прокляну: плюнувший в Макееву бессовестный Малахов взбесил ее смазливого мужа

Тема резонансной свадьбы Макеевой не дает покоя телевизионщикам. Вот и Андрей Малахов уже которую программу посвящает этой резонансной теме. "В данный момент, помимо постоянного хейтинга и булинга, готовится очередная провокация в сторону моей любимой Анастасии Макеевой, – возмущен Роман Мальков. – Эту передачу готовит Малахов Андрей и его команда, плюнув на этику и просьбу не травить и поддерживать вранье".
Он заклинает знакомых и друзей не участвовать в этом шабаше. Мол, проклянет иначе! "Пожалуйста, те кто поддерживает Настю, не участвуйте и не комментируйте ничего, касаемо личной жизни! – просит четвертый муж Макеевой. – Все кто будет учувствовать в шоу, даже с поддержкой Насти, знайте, что вы идете против ее воли и тем самым поддерживаете продолжение травли и скандала, а так же поддерживаете ложь в отношении нас!"
"Вы идете к Малахову за дешевым пиаром и за баблом, – кричит Мальков всем, кто согласится участвовать в передаче. – Ибо сейчас всех атакуют продюсеры предлагая деньги и говоря, что Настя дала телефон и добро на комментарии! Услышьте, вы будете вычеркнуты из списка друзей, и лично я закрою двери для вас в наш дом!"
По мнению смазливого мужа, его красавица-жена не заслужила такого к себе отношения. "Всем интересно, как человек, который 21 год без сна и отдыха дарил людям праздник, в ущерб своему физическому здоровью, будет морально уничтожаться обществом!" – уверен Мальков.
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