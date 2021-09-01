Прокляну: плюнувший в Макееву бессовестный Малахов взбесил ее смазливого мужа

Уже который месяц 39-летняя актриса Анастасия Макеева показывает стране, как счастлива она с очередным молодым мужем, которого увела из многодетной семьи, и как весь мир мешает их идиллии. Не отстает и ее благоверный – каждый день на своей странице в "Инстаграме" он сражается с обидчиками Насти.

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