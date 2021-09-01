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Шоу-бизнес
"У меня баба с такими сиськами!": вскрылась подноготная опубликовавшего фото голой жены Джигурды

"У меня баба с такими сиськами!": вскрылась подноготная опубликовавшего фото голой жены Джигурды

Никита Джигурда, как и всегда удивляет своими выходками. Психолог объяснила причину такого поведения.
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Недавно Никита Джигурда выложил в "Инстаграм" фотографию своей обнаженной жены Марины Анисиной. Спортсменка вместе со своими детьми отдыхает во Франции. Муж с ними поехать не смог, поэтому любящая супруга отправляет ему свои интимные снимки. В свою очередь актер обнародовал фотографии.

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Психолог Наталья Суздальцова дала свой комментарий по поводу этой ситуации. Она уверена, что не зря большую часть времени пара проводит на расстоянии – фигуристка живет во Франции. Эксперт уверяет, что все дело в том, что матери двоих детей просто сложно все время находится рядом с таким мужчиной.

Чтобы как-то поддерживать страсть Анисина иногда отправляет мужу эротические фотографии. И, по всей видимости, она не против, чтобы тот делился всеми ее прелестями в Сети. Марина сама отдыхает на пляже топлес, никого не стесняясь.

Психолог уверяет, что Джигурда не зря выбрал себе именно такой тип женщины. Ведь рядом с такой легко можно доказывать, что ты настоящий альфа-самец.

"Какой я крутой, у меня баба с такими сиськами!" – размышляет Суздальцова об отношении Джигурды к жене.

Такие фотографии на странице артиста появляются не только для того, чтобы показать всем свою женщину, но и для выгоды. Такие снимки обычно набирают огромное количество лайков и комментариев, что позволяет оставаться на плаву.

Сама же Марина – чемпионка мира по фигурному катанию. После всех побед и медалей нужно было что-то делать дальше. И тут в жизни появляется Джигурда, с которым точно скучно не будет.

"Логика проста – чем круче мой мужик, тем круче я!" – по мнению психолога именно это движет Мариной оставаться в отношениях с таким человеком.

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Никита Джигурда. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
1 сентября 2021, 02:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

комментарии

Ответить:

Елена Летучая
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Баба у него...А зачем в рот берёшь у мужиков? Для голоса полезно?
1

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