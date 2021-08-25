Засветившего сочные груди жены Джигурду резко осадили: Не вижу повода для бурной радости

Эпатажный Никита Джигурда не видит ничего зазорного в том, чтобы демонстрировать прелести своей жены всем желающим.

На днях 60-летний артист решил похвастаться выдающимися достоинствами своей 45-летний супруги Марины Анисиной. Восхищенный супруг получил снимки жены, загорающей топлес на одном из французских пляжей, и с позволения раскрепощенной возлюбленной поделился откровенными кадрами в своем инстаграм-аккаунте. Поступок Никиты Джигурды был воспринят критически: многие подписчики вообще не поняли, зачем показывать голую грудь жены чужим мужикам.

Сегодня о поступке эпатажного шоумена на своей странице в LiveJournal высказалась скандально известная блогерша Лена Миро. Она уверена, что мужчине не стоило так радоваться, не разобравшись в сути данной ситуации.

"Когда муж дома, а жена – на море с обнаженной грудью, я не вижу повода для бурной радости," – осадила Джигурду Миро.



Блогерше показалась очень подозрительной сама ситуация, в которой "сочная Анисина" загорает на пляже, вывалив все свои прелести, в то время, как престарелый Джигурда "борется в Москве с вакцинацией". Миро дала понять, что для нее это совсем не выглядит как доверие, хотя звездные супруги, вероятно, воспринимают это иначе. Что касается самой груди Анисиной, то она Миро вовсе не впечатлила.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Никиту Джигурду застали лижущим ноги.