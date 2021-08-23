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Шоу-бизнес
Джигурда вывалил перед чужими мужиками прелести жены: Вы в своем уме?

Джигурда вывалил перед чужими мужиками прелести жены: Вы в своем уме?

Актер Никита Джигурда показал откровенный снимок жены на пляже.
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Жена 60-летнего российского актера Никиты Джигурды Марина Анисина с детьми отдыхают во Франции. Звездное семейство весело проводит время. Они подтверждают это снимками в своих соцсетях.

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На днях Джигурда удивил фанатов откровенным фото своей 45-летней супруги, которое она прислала ему с отдыха. Спортсменка предстала на побережье с обнаженной грудью. Ее соски прикрывали лишь стикеры в форме желтых сердечек.

Актер отметил, что Марина Анисина разделась на специальном пляже, где это делать не запрещается. Он назвал свою жену богиней и рассказал, что в "Твиттере" фото выложены без цензуры.

Поклонники пришли в восторг от вида сногсшибательной фигуры Марины Анисиной. Они отметили, что мать двоих детей прекрасно выглядит для своего возраста. Однако некоторым фото показалось слишком откровенным.

"Чем гордитесь, Джигурда? Тем, что вашу женщину голяком видят чужие мужики? Вы вообще в своем уме?" – написали фолловеры.

Напомним, у актера и музыканта Никиты Джигурды и спортсменки Марины Анисиной двое детей. Недавно их сыну Мику-Анжелю-Кристу Анисину-Джигурде исполнилось 12 лет. А дочери Эве-Владе Анисиной-Джигурде – 11.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2021, 16:42 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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