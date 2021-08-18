"Стоит, как в битве, и будет стоять!": рычащего от удовольствия Джигурду засняли лижущим ноги

Никита Джигурда никогда не изменяет жене Марине Анисиной. "Я могу с ней делать все, что захочу, но только не должен входить в межножный храм другой богини", – объяснил артист. И даже затейница Анастасия Волочкова не смогла искусить главного мачо российского шоу-бизнеса. Джигурда признался, что любовником балерины, вопреки слухам, никогда не был. "Анисина меня убьет в противном случае", – заверил он.

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