"Стоит, как в битве, и будет стоять!": рычащего от удовольствия Джигурду засняли лижущим ноги

Пропустить презентацию дебютного диска запевшей подруги самый рычащий артист России не мог. "Сбивающую в кровь божественные ноги богиню Волочкову любят Боги!" – с такими стихами своего сочинения Никита Джигурда появился на сцене и от переизбытка чувств лизнул тронутую балерину в лодыжку.
"Говорить гадости о Волочковой могут только люди, которые не впахивали, не сбивали в кровь ноги, не достигали вершин, с которых увы, многие звезды падают, – говорит Джигурда. – А удержаться на высоте, удержаться в полете вопреки общественному мнению, заказам богатых мужчин и хейтерам могут только сильные личности. Поэтому я горжусь, что живу в одно время с богиней Волочковой и радуюсь, что она не боится экспериментировать, что каждый день идет к станку. Всегда готов прийти и порвать всех, кто на нее наезжает на мою "дочку", как я называю божественную Настеньку".
"Любая бы женщина, которую бы так же прессовали, давно сломалась бы, – считает Никита Борисович. – А эта хрупкая женщина стоит, как в битве, и будет стоять! Она всегда будет в тройке лучших балерин России! То, через что она прошла, не дай бог пройти никому! Только сильный дух и ежедневна пахота сделали из Насти символ сегодняшнего времени. Я боготворю эту девочку и люблю!"
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