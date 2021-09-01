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Шоу-бизнес
Голая Клава Кока и виляющая промежность Брежневой: зачем оголяются российские звезды

Голая Клава Кока и виляющая промежность Брежневой: зачем оголяются российские звезды

"Дни.ру" вспомнили самые яркие эпизоды обнажения звезд. Психолог расшифровал смысл их бесконечного оголения.
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Российские звезды знают, как подогреть интерес общественности к своей персоне. Рецепт их бешеной популярности прост – красивое тело, немного фотошопа и раскрученный аккаунт в "Инстаграмм". Перед вами мастер-класс по удержанию поклонников!

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Вера Брежнева недавно одновременно восхитила и взбесила своих подписчиков откровенным танцем в нижнем белье, а Любовь Толкалина сфотографировалась в роли Офелии голой в заплывшем тиной пруде. Клава Кока явила себя миру на "Премии МУЗ-ТВ" в образе совершенно голой девушки, прикрывшей срам лишь набедренной повязкой. Глюкоза тоже не отстает от коллег и периодически напоминает, какой формы ее грудь. Что уж говорить об Ольге Серябкиной, на которую, по словам солиста группы "Хлеб", только ленивый не... смотрел.

Таким образом возрастные артисты соревнуются друг с другом экстремальным обнажением и новыми пластическими операциями. Они делятся в приватной переписке номером телефона "правильного" хирурга, а также демонстрируют "обновленные" части тела. Коррекцией лица пластическими операциями и уколами уже никого не удивить, а фильтры социальных сетей помогают демонстрировать себя в лучшем виде. Фотошоп-фотошопом, но тело под одеждой не скроешь.

Психолог Алена Полынь рассказала в беседе с "Дни.ру", откуда у некоторых звезд такая страсть оголяться, что это им дает, и зачем они это делают.

Фото: Дни.ру

"Аллегрова и Долина стараются вывалить из своих кринолиновых платьев исподнее, мы видим, как Пугачева щеголяет в максимально обтягивающих джинсах. Ольга Бузова, хоть и помоложе, но тоже не отстает хвастать красивыми загорелыми ногами и гладит попу в купальнике. Культ тела в моде, и следуя этому культу, раздеваются все!" – рассказала психолог.

По словам Алены Полынь, раздеваясь, звезды стараются обратить внимание не только на самые красивые части тела, но и на не очень презентабельные.

"Кто-то не видит несуразности, а кто-то надеется на фотошоп. Эротизм – это вишенка на торте, ибо людьми движет жажда еды и секса. Популярные певицы старательно удовлетворяют жажду своего зрителя. Популярная музыка и даже кино сегодня далеки от культурных ценностей, а свою задачу развлекать нужно выполнять в полном объеме. Но есть исключения из правил, звезды, которые в первую очередь преследуют цель хайп. И способ оградиться это лишний раз заявить о себе. Таким образом оставаться в центре внимания и похвастаться аппетитными формами. В последнее время в шоу бизнес активно идет тенденция появляться на публике в откровенных нарядах", – заключила психолог.

По словам эксперта, это стало настоящий фишкой для не уверенных в себе звезд. Так они в первую очередь компенсируют свои комплексы. Получается настоящая психологическая борьба с внутренним "Я".




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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 00:09 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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Дато
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Бутылки из-под шампанского загонять в их дыры! Какая польза от них? Подстилки конченные из деревень и сёл приехали своими дырами завоёвывать Москву! Потом трупы и находят то в Жулебино, то в Бутово
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