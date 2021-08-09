"Он не монстр": Чурикова встала грудью за облитого помоями Меньшикова

Массовое увольнение артистов из Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой стало сенсацией. В Сети появились слухи о том, что директор и худрук учреждения Олег Меньшиков намерен избавиться от значительной части хороших артистов. Согласно полученной информации, риск быть уволенными есть у актеров гвардии бывшего худрука театра, а также у актрис старше 40 лет. На фоне слухов Олега Меньшикова успели мощно раскритиковать и выставить врагом народа, однако у мужчины нашлись и сторонники. В их число вошла Инна Чурикова.
Знаменитость призналась журналистам, что не верит в жестокосердие режиссера и полагает, что произошла какая-то ошибка. В прошлом Олег Меньшиков производил на нее только приятное впечатление. Инна Чурикова назвала его умным, талантливым и ироничным человеком. "Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так сделать", — высказалась актриса.
Напомним, артистка Наталья Селезнева считает правильной тактику увольнения сотрудников, которую приписывают Олегу Меньшикову. Звезда полагает, что художественный руководитель действует в интересах театра, поэтому ему виднее, каким образом нужно поступать ради развития организации. По словам женщины, Олег Меньшиков имеет полное право выгонять с работы неугодных членов труппы.
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