Алкозависимая певица Слава сгубила в огне драгоценное имущество: Все горит

Жизнь артистки омрачил страшный пожар. Певица Слава понесла крупные финансовые потери

Фанаты неустанно твердят певице Славе о том, что ей следует взять ответственность за свою жизнь. Многим артистка кажется беззаботным человеком, который себе вредит. Знаменитость часто признается, что испытывает неконтролируемую тягу к алкоголю, которая порой приводит к неприятным последствиям. Оказалось, беспокоиться стоит не только за здоровье вокалистки, а еще и за ее имущество. Певица Слава объявила, что лишилась ценных вещей в результате пожара и потеряла огромные деньги.

"Вчера я узнала, что сгорел склад в Москве с моим экраном и со всем оборудованием, который показывал видеоконтент на моих концертах. Все горит: города, леса, склады", — отметила артистка. Звезда не присутствовала на месте возгорания и не могла его предупредить, однако в ее силах было и застраховать имущество, и подобрать для его хранения более надежное место. Невнимательность певицы Славы сгубила в огне дорогую технику, и поделать с этим ничего уже не получится.

Понесенные потери сильно расстроили звезду, но она не унывает. "Заработаю и куплю еще круче! И будем зажигать", — выразилась брюнетка. Куда серьезнее певица Слава отнеслась к скандальному поражению российской спортсменки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Певица Слава сопереживает художественной гимнастке, а также ее сестре Арине.