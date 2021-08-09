"Любовь моя": Заподозренная в интиме с Меладзе звезда "ВИА Гры" раскрыла тайну отношений

Яркая блондинка Эрика Герцег семь лет была украшением знаменитого музыкального коллектива. В 2020 году артистка ушла из группы "ВИА Гра", объявив, что начинает сольную карьеру. Поговаривали, что отношения Константина Меладзе с девушкой носили интимный характер, поэтому жена продюсера объявила конкурентке войну. В Сети распространились слухи, что Эрика Герцег изчезла из состава группировки по желанию Веры Брежневой. Долгое время экс-солистка "ВИА Гры" не распространялась о личной жизни, но теперь решила расставить точки над "i".
В "Инстаграм" Эрика Герцег опубликовала ролик, который показал, что пару звезде составляет не Константин Меладзе, — пишет 5-tv.ru. Выяснилось, что Эрика Герцег уже четыре года счастлива с избранником из Казахстана, к которому и переехала после ухода из "ВИА Гры". Влюбленных сняли, пока они танцевали медленный танец на массовом торжестве. Эрика Герцег ласково обнимала партнера и прижималась к нему. "Спасибо тебе большое, что ты у меня есть, любовь моя", — обратилась артистка к мужчине.
С одной стороны, девушка сняла с себя подозрения о романе с Константином Меладзе, однако лицо таинственного избранника она так и не показала. Тем не менее поклонники порадовались за девушку и поверили ей на слово. За время участия в группе "ВИА Гра" Эрика Герцег обзавелась поддержкой многих россиян.
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