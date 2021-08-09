Сенсационные подробности конфликта солиста "Непары" с пропавшей дочерью: Считает себя умнее всех

Недавно солисты группы "Непара" рассказал, что его старшая наследница перестала выходить с ним на связь. Сейчас исполнитель просто надеется, что с дочерью ничего не случилось.

Дочери Александра Шоуа сейчас 21 год. сам исполнитель понимает, откуда берут начало проблемы между ними, но долгое время не мог признаться в этом публике. Из семьи артист ушел, когда наследнице было полгода. Тогда он выбрал карьеру, но позднее нормализовать отношения удалось. Однако сейчас все изменилось.

Солист группы "Непара" признался, что не общался с дочерью около месяца. Тогда они не поняли друг друга. По словам артиста, все дело в том, что у девушки "потребительское" отношение. Ему хотелось бы, чтобы дочь проявляла внимание, интересовалась его делами. Однако этого не происходит. По мнению исполнителя, два года назад ситуация была той же.

Александр Шоуа признался, что переживает, так как никогда не был авторитетом для наследницы, так как в ее воспитании почти не участвовал. "Считает cебя умнее всех", – рассказал певец. Он отметил, что Майя воспринимает все его слова в штыки, а он вынужден соглашаться со всеми ее действиями.

Оказалось, что и с бывшей женой отношения у солиста "Непары" не сложились. Они не разговаривают уже около десяти лет. Однако до того, как Майе исполнилось 18, он исправно платил алименты. По словам музыканта, он и сейчас помогает дочери, но в какой-то момент перестал отправлять деньги по первой просьбе, так как ему хотелось, чтобы она сама попробовала поработать.

