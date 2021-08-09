"Лучше быть геем!": взбешенный Пригожин отказался видеть наглеца Шнурова у своей параши

За конфликтом Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова весной 2020-го следили многие поклонники. Но какая кошка на самом деле пробежала между звездами? Об этом откровенно рассказал сам продюсер и муж Валерии.

"Сергей Шнуров переступил черту, причем эта черта носит абсолютно ублюдский характер, – считает Иосиф Пригожин. – Ведь если ты хочешь кого-то задеть походя – задень, но не трогай его семью, жену, детей. Я ведь сам никогда Шнурова не задевал. А он, оскорбив меня и мою жену, написал еще заявление в полицию. Получается, он сумасшедший, неадекватный человек".

В нормальной жизни, как полагает Пригожин, обидчику стоило бы "дать в морду", "Он вел себя очень паскудно, да еще и заявление на меня написал, при это пытается баллотироваться в Государственную Думу!" – возмущен Пригожин. И вот такое лицемерие больше всего бесит продюсера.

"Лучше быть геем, чем Шнуровым! – заявил продюсер в программе "Откройте, Давид!" на канале "Москва 24". – Он повел себя дешевым образом, хотя строит харизматичного, брутального рок-н-рольщика. Но вообще таких людей даже возле параши видеть не хочется, около своего туалета. Поэтому я с ним не общаюсь, у меня нет его телефона".

При этом продюсер не понимает, почему Шнурова не штрафуют за отборную матерщину, которая звучит и на концертах, и в соцсетях. Пригожин полагает, что певец, вероятно, поет где-то "в банях", поэтому все и сходит с рук.