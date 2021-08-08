"Постоянно хочет доказать": недавно разведенная Бородина вывалила грудь

Ксения Бородина на днях официально развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. После развода звезда стала часто появляться на вечеринках и выкладывать провокационные фото.

Ведущая "ДОМа-2" продолжает праздновать развод. Недавно она закатила вечеринку по этому случаю, теперь в ее блоге в "Инстаграм" появилась провокационная фотография, активно демонстрирующая пышную грудь Бородиной. Поклонники не смогли оставить без внимания поведение звезды. Фанаты уверены, что Ксения пытается всеми силами доказать свою независимость и спокойствие. "Чувство, что Ксю постоянно хочет доказать,что она свободная и сильная. Зачем? ", "Одни рисовки и самолюбование", "Те кто чересчур любят себя, зачастую одиночки", "Я одна вижу во всём фото лишь соски? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали подписчики.

Бывший муж Ксении Бородиной в ситуации с разводом ведет себя более сдержанно. Он лишь выложил пост, в котором говорит, что нужно иногда промолчать. "Умею молчать где надо и улыбаться там где грустно. Видеть в плохом хорошее и благодарить", — написал бизнесмен под видео, в котором исполняет песню про севшую батарейку.



Ранее скандально известный блоге Лена Миро прокомментировала поведение Бородиной, сказав, что та, пытаясь молодиться, выглядит странно для 38-летней матери двоих детей. Миро считает, что телеведущей светят только женихи из "ДОМа-2" или "женихи, как у Анастасии Макеевой".