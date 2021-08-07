"Нацики" предлагали ей деньги": Джигурда раскрыл секрет успеха Ротару

Никита Джигурда рассказал о причинах многолетней популярности Софии Ротару.

Народная артистка СССР празднует свой 74 день рождения. Джигурда поздравил любимицу миллионов с праздником и рассказал о своем отношении к ее творчеству.

Артист уверен, что Ротару смогла стать связующим звеном для братских народов, когда у России и Украины произошел политический разлад. Именно хиты на русском языке помогли певице сохранить и преумножить число своих поклонников по всему миру.

"Даже в смутное время после переворота в Украине она умела держать нейтралитет, хотя ее звали: "нацики" предлагали ей деньги, чтобы она, как многие деятели в Украине, стала на сторону проекта "АнтиРоссия". Она этого не сделала. За это ей — респект и уважение", — считает Джигурда.

По мнению артиста, многие украинские деятели искусства потеряли аудиторию именно в тот момент, когда перестали петь на русском языке. София Ротару в их число не вошла, что и принесло ей популярность, которая сохраняется по сей день.

Ранее поклонники заметили признаки старения у вечно молодой артистки. Ротару выступала на частном мероприятии и активно взаимодействовала со зрительным залом. Фанаты сняли видео, где Софию Михайловну можно увидеть крупным планом. В ролике внимательные поклонники разглядели признаки старения, хотя удивляться данному факту довольно странно – артистке уже восьмой десяток. Однако фанаты расстроились, утратив веру в магические силы, сохраняющие молодость Ротару: "Стареет все-таки".