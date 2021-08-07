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Шоу-бизнес
"Нацики" предлагали ей деньги": Джигурда раскрыл секрет успеха Ротару

"Нацики" предлагали ей деньги": Джигурда раскрыл секрет успеха Ротару

Никита Джигурда рассказал о причинах многолетней популярности Софии Ротару.
прочитано 677 раз

Народная артистка СССР празднует свой 74 день рождения. Джигурда поздравил любимицу миллионов с праздником и рассказал о своем отношении к ее творчеству.

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 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Артист уверен, что Ротару смогла стать связующим звеном для братских народов, когда у России и Украины произошел политический разлад. Именно хиты на русском языке помогли певице сохранить и преумножить число своих поклонников по всему миру.

"Даже в смутное время после переворота в Украине она умела держать нейтралитет, хотя ее звали: "нацики" предлагали ей деньги, чтобы она, как многие деятели в Украине, стала на сторону проекта "АнтиРоссия". Она этого не сделала. За это ей — респект и уважение", — считает Джигурда.

По мнению артиста, многие украинские деятели искусства потеряли аудиторию именно в тот момент, когда перестали петь на русском языке. София Ротару в их число не вошла, что и принесло ей популярность, которая сохраняется по сей день.

Ранее поклонники заметили признаки старения у вечно молодой артистки. Ротару выступала на частном мероприятии и активно взаимодействовала со зрительным залом. Фанаты сняли видео, где Софию Михайловну можно увидеть крупным планом. В ролике внимательные поклонники разглядели признаки старения, хотя удивляться данному факту довольно странно – артистке уже восьмой десяток. Однако фанаты расстроились, утратив веру в магические силы, сохраняющие молодость Ротару: "Стареет все-таки".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
7 августа 2021, 13:55 Источник: Федеральное агентство новостей ✓ Надежный источник
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Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву

комментарии

Ответить:

Вадим Манукян
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Гость818844
Да уж молчал бы, дебил! А Соня всегда себя продавала и это не секрет.Всегда пользовалась Россией и предавала её!
Мозги промой зелёнкой, не по любви зачатый дебилоид. Фрик. Пугачиха спонсировала войну в Чечне. Вот это- да!
Гость818844
Пожаловаться Ответить
Да уж молчал бы, дебил! А Соня всегда себя продавала и это не секрет.Всегда пользовалась Россией и предавала её!
1

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