"Это тяжело": Бородина представила войну с бывшим мужем за ребенка

Разведенка Ксения Бородина заговорила о борьбе с Курбаном Омаровым за дочь Теону.

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина влипла в скандальный развод и теперь рассеивает слухи, которые ходят вокруг ее отношений с Курбаном Омаровым. Народ заваливает звезду провокациями интимного характера, надеясь распробовать трагедию чужой семьи. Теледива решила ответить на самые популярные вопросы подписчиков о своей личной жизни. Одной из тем стала ее пятилетняя дочь Теона. Фанаты задумались, не хочет ли бывший муж отвоевать наследницу у Ксении Бородиной.

Чтобы ответить на это, звездной брюнетке пришлось представить борьбу с бывшим мужем за право воспитывать дочь Теону. Звезда призналась, что не понимает, каким образом можно отобрать ребенка у матери, которая хорошо заботится о своем чаде. "В нашей стране это тяжело сделать. Только если тебе самой не надо, и ты с радостью избавилась бы", — выразилась Ксения Бородина.

Кроме того, брюнетка рассказала про своего первого мужа Юрия Будагова, в браке с ним у нее появилась старшая дочь Маруся. Телеведущая сообщила, что мужчина поддерживает связь со своей наследницей и уделяет ей достаточно внимания. Интригующие детали отношений Маруси с отцом она раскрывать отказалась. Ксения Бородина продолжает отстаивать свои границы, хотя порой и решается на публичные откровения.