Побелевшая от отравы дочь Толкалиной сгорает со стыда

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского — успешная модель. Мария часто принимает участие в профессиональных съемках разного формата. В соцсетях она выступает за красоту и эстетику, поэтому регулярно публикует в инстаграм-аккаунте результаты своей работы. Недавно девушка рассказала о фотосессии в усадьбе "Кусково", которая находится в восточной части Москвы. Накануне мероприятия Мария Кончаловская перенесла сильное отравление, поэтому чувствовала себя плохо, а внешне выглядела побелевшей. Тем не менее модель выполнила задачу и подвела итоги съемки.
Девушка поделилась с фанатами удачными кадрами и решилась на откровение. "Мне очень стыдно, но я не знала о существовании усадьбы Кусково до момента этой съемки", — призналась Мария Кончаловская. Чтобы заполнить пробелы в познаниях, модель ознакомилась с историей бывшего имения графов Шереметевых и пересказала ее поклонникам.
Пользователи Сети оценили и образ девушки, и архитектурные достоинства усадьбы. Дочь Любови Толкалиной не стали корить за то, что она раньше не поинтересовалась усадьбой "Кусково". В комментариях отметили, что у Марии Кончаловской получился хороший пост. "Вы замечательная рассказчица!", "Талантливо, красиво, интересно. Спасибо", "Ждем новые истории в заметках к фотографиям", — отреагировали россияне.
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