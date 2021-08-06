"Мерзко": Оплеванная Собчак взвыла из-за безобразного лица

Ксения Собчак стала объектом насмешек с самого детства. Знаменитая блондинка призналась, что всю жизнь терпит замечания по поводу своего "странного лица". Звезду, как сообщила она сама, критикуют за то, что она некрасивая и не обладает фотогеничностью. Журналистка устала терпеть массовое порицание и написала эмоциональный пост с обилием ненормативной лексики.
"Я всегда знала про себя, что я "беру" не красотой, а общением, энергией", — объявила экс-кандидат в президенты. По словам теледивы, она плохо получается на снимках, зато при личном контакте с людьми ей практически нет равных.
Пользователи Сети решили поддержать светскую львицу и осыпали ее комплиментами. Фанаты отметили, что Ксения Собчак обладает великолепными внешними данными и привлекательностью, а злопыхатели ей просто завидуют. Однако поклонники попросили звезду воздерживаться от матерных высказываний, которыми она нередко злоупотребляет.
В комментариях выразились и те, у кого Ксения Собчак восторга не вызывает. "Вот когда собралось все в одном существе — уродство души и тела!", "Некрасивая, но это не проблема, самое главное — неприятная персона", "Омерзительная, безбашенная, наглая и неприятная", "Она простой народ называет быдлом и нищебродами! А вы ей пятки целуете", "Внешность ваша отталкивает", "Да в тебе все мерзко: лицо, душа, проступки", — написали россияне.
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