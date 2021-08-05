"Мозгов как не было, так и нет": выставившую зад Волочкову жестко приложили

На сей раз звезда балета снялась в бассейне на фоне моря и пальмы. Она позировала в минималистичном купальнике, открывшем ее пятую точку. "Ну, я поплыла", – заявила Анастасия Волочкова.
Поклонники восхитились стройности танцовщицы и прекрасному пейзажу. Однако многие раскритиковали знаменитость за "голое" фото. "Сзади пристроиться нужно!", "Бабе 45 лет, а мозгов как не было, так и нет", "Ужас фигура, конечно", "И так и сяк, извилась вся", "Вот только похвалила, и опять голый зад", "Как же вы примитивны", – высказались критики.
Примечательно, что ранее "королева шпагата" на время закрывала комментарии к своим публикациям, устав от волны негатива в свой адрес. Теперь же она этого практически не делает.
Многих россиян волнует не столько, сколько личная жизнь балерины. Не так давно Анастасия Волочкова рассталась со своим женихом Олегом, с которым уже собиралась идти под венец. Теперь пользователи Сети гадают, свободно ли сердце дивы или знаменитость наслаждается гордым одиночеством.
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