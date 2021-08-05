"Слишком много боли": Седокова откровенно об отсудившем ребенка бывшем муже

Украинская поп-дива Анна Седокова несколько раз ходила под венец, поэтому особенно крепко держится за женское счастье с нынешним супругом Янисом Тиммой. При этом вычеркивать из жизни бывшего мужа Максима Чернявского артистка не собирается, хотя он принес ей немало страданий. Сейчас мужчина проживает в США вместе с 10-летней дочерью Моникой, которую через суд отобрал у Анны Седоковой. Певице не удается воспитывать девочку на расстоянии, поэтому вся надежда остается на отца. Недавно звезда бросила важные дела и умчалась в Америку. Перед тем, как снова увидеть Монику и Максима, певица дала интервью.
Анна Седокова призналась, что держит себя в руках при общении с Максимом Чернявским. Она понимает, как много они прошли вместе и что это значит для них обоих. "Мы все стараемся, чтобы все было спокойно, каждый из нас пережил слишком много боли", — откровенно заявила поп-дива.
Этим летом украинская знаменитость выпустила новый альбом "Эгоистка". По мнению певицы, женщина должна ставить собственные интересы на первое место вместо того, чтобы воплощать в жизнь мечты близких. "В моих нынешних отношениях эгоизм совершенно не культивируется. Мы с Янисом очень любим друг друга, дополняем", — отметила Анна Седокова.
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