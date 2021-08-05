Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Четверг
5 августа
Лента новостей
18:55
Латушко обвинил режим Лукашенко в убийстве мигрантов
18:39
В Солнечногорске двое мужчин грабили случайных прохожих
18:15
Зеленский призвал русских уезжать из Донбасса
18:07
"После ковида здоровье шалит": у перенесшего сердечные приступы Лещенко начались панические атаки
18:01
Получившему в лесу травму мужчине потребовалась помощь подмосковных спасателей
17:54
"Львеночек из "Клона": как живет вернувшийся с того света актер Режиналду Фария
17:53
"Запеленалась": эксперимент Ходченковой вызвал недоумение
17:47
"Слишком много боли": Седокова откровенно об отсудившем ребенка бывшем муже
17:46
Заморозившая яйцеклетки Семенович нашла себе достойного мужчину
17:41
"Ну спасибо, муженек!": Галкин прильнул к красавице моложе Пугачевой
17:17
В России участилась дискриминация при приеме на работу
17:11
Шнуров побил Крида и Билана после иска в суд
16:36
Внучку Табакова и Зудиной крестили в храме: Великое счастье
16:35
"Там была вся моя жизнь": Маргариту Суханкину ограбили средь бела дня
16:32
Чемоданы собирала в спешке: Мельникова увезла детей Смольянинова из страны
16:28
У восьмилетнего сына Жанны Фриске начались проблемы
16:27
Брухунова взорвалась после слухов о второй беременности: Грубость и извращения
15:58
Вскрылась информация о состоянии 84-летней Пьехи после операции
15:50
Доставщик пиццы бил ногами: всплыли подробности нападения на звезду "Склифосовского"
15:44
Боярская случайно рассекретила лицо маленького сына
15:41
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
15:33
Российские спортсмены завоевали еще 2 медали в Токио
15:31
Лоза о жарком споре с Земфирой: Есть те, кто тормозят планету
15:28
"Откровеннее не будет": беременная Арзамасова показала себя во всей красе
15:09
"Я тоже переживаю эту трагедию": Халит Эргенч из "Великолепного века" рассказал о страданиях беременной жены
14:57
Жорин поведал детали судебного процесса между Бородиной и Омаровым
14:45
Собчак неожиданно поздравила конкурента: Хватает ума
14:39
Манукян устроил свидание с участницей "Дома-2": Вторая Бузова
14:31
"Петь не дают нигде": униженный Лоза пожаловался на жизнь
14:22
Российский вольный борец Угуев принес сборной 16-е золото Олимпиады
14:14
Дэниел Рэдклифф о перезапуске "Гарри Поттера": Сыграю Сириуса Блэка
14:14
Повязанная цепями голая Брежнева возбудила россиян
14:06
В России за сутки ковид выявили у 23 120 человек
14:05
В Москве задержан выбросивший сына с пятого этажа мужчина
14:00
"Очень обидно": обнажившая грудь модель неловко оправдалась за отдых на яхте с мужем принцессы Евгении
13:37
Бородина рассказала о воссоединении с Омаровым
13:36
"Травма на всю жизнь": Мать-одиночка Шарлиз Терон бросилась с детьми с высоты
13:35
Мастурбация оказалась способной снизить риск заражения коронавирусом
13:27
Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно
13:26
Падение выброшенного из окна отцом ребенка в Москве попало на видео
13:22
В России хотят создать новые туристические зоны
13:13
В Госдуме предложили выдавать бедным гражданам сертификаты на еду и лекарства
13:07
Измордованного актера из сериала "Склифосовский" доставили в больницу
12:32
"Кувыркалась в машине": Леонидову наставили рога на глазах у соседей
12:31
СМИ: Полеты из России в Египет возобновят до конца августа
12:29
Алсу обнародовала интимные фото: Ух ты!
12:23
52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла сохраняющую стройность чудодейственную систему
12:07
Михалков серьезно обидел Удовиченко
11:48
"Лет на 30 моложе": Светличная преобразилась из-за бурного романа
11:38
Мария Голубкина тремя словами отреагировала на новость о своем настоящем отце
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
Постоянно брала деньги в долг: кем была Брухунова до свадьбы с Петросяном
"Она больше ничего не умеет": Волочкова раздвинула свою "рогатку"
Фриске постаралась: Старший сын Шепелева обладает редким даром
"Вызывает чувство отторжения": тяжелобольную Алису Аршавину разнесли перед операцией
Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Слишком много боли": Седокова откровенно об отсудившем ребенка бывшем муже

"Слишком много боли": Седокова откровенно об отсудившем ребенка бывшем муже

Певица Анна Седокова прилетела в Америку, где живет ее бывший муж Максим Чернявский. Звезда подготовилась.
прочитано 466 раз

Украинская поп-дива Анна Седокова несколько раз ходила под венец, поэтому особенно крепко держится за женское счастье с нынешним супругом Янисом Тиммой. При этом вычеркивать из жизни бывшего мужа Максима Чернявского артистка не собирается, хотя он принес ей немало страданий. Сейчас мужчина проживает в США вместе с 10-летней дочерью Моникой, которую через суд отобрал у Анны Седоковой. Певице не удается воспитывать девочку на расстоянии, поэтому вся надежда остается на отца. Недавно звезда бросила важные дела и умчалась в Америку. Перед тем, как снова увидеть Монику и Максима, певица дала интервью.

ПО ТЕМЕ

Оставшаяся одна Седокова сделала заявление о разводе: Столько гадостей

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Анна Седокова призналась, что держит себя в руках при общении с Максимом Чернявским. Она понимает, как много они прошли вместе и что это значит для них обоих. "Мы все стараемся, чтобы все было спокойно, каждый из нас пережил слишком много боли", — откровенно заявила поп-дива.

Этим летом украинская знаменитость выпустила новый альбом "Эгоистка". По мнению певицы, женщина должна ставить собственные интересы на первое место вместо того, чтобы воплощать в жизнь мечты близких. "В моих нынешних отношениях эгоизм совершенно не культивируется. Мы с Янисом очень любим друг друга, дополняем", — отметила Анна Седокова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 17:47 Источник: Hello ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перепуганную дочь Седоковой вогнали в стресс на людях

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Кувыркалась в машине": Леонидову наставили рога на глазах у соседей

Вскрылись мерзкие измены
Шоу-бизнес

Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно

Конфликт продолжается
Шоу-бизнес

Алсу обнародовала интимные фото: Ух ты!

Певица призналась в любви
Шоу-бизнес

Собчак неожиданно поздравила конкурента: Хватает ума

Журналистка поменяла мнение о коллеге

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+