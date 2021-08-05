"Петь не дают нигде": униженный Лоза пожаловался на жизнь

Суть программы состоит в том, что пять популярных комиков слушают историю подготовленную гостем, параллельно ведя с ним диалог, и пытаются угадать, чем она закончится. В конце своего повествования приглашенный участник говорит фразу: "Что было дальше?". Задача каждого из ведущих написать свою интересную версию, а затем озвучить ее. Многие критикуют юмористов за излишнюю жесткость по отношению к гостям.
Судя по всему, 67-летнего Юрия Лозу не смутил тот факт, что комики могут достаточно резко высказываться о его жизни, мыслях и деятельности. Он сразу же попросил их обойтись без нецензурной лексики, а также принес с собой гитару, чтобы подыгрывать им. Юмористы высмеяли этот шаг, но артист нашел, что им ответить.
Юрий Эдуардович решил пожаловаться на жизнь. Он посмеялся и заявил, что сейчас ему "петь не дают нигде". Один из ведущих поинтересовался, почему же так происходит. Исполнитель рассказал, что его называют "говоруном". На этом юмористы не успокоились. Они спросили у артиста, есть ли его песни на различных музыкальных платформах, но некоторые из названий оказались ему незнакомы.
Артист подчеркнул, что у него есть профили во многих соцсетях. Ведущие вспомнили его теорию о том, что наша планета вовсе не представляет собой небесное тело в форме шара, а является плоской. Юрий Лоза подтвердил слова и сообщил, что точно знает: так оно и есть.
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