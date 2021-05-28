Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Пятница
28 мая
Лента новостей
17:33
"Ураган": вставивший палец Меладзе раскрыл рот от удивления
17:04
"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
16:59
Премьера сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА": популярная актриса Топольницкая пришла с красавцем-мужем
16:24
"Господи боже мой": Лоза взвыл после упоминания выскочки Киркорова
16:13
"Проиграют же": Тарасова не дала шансов на победу Загитовой и Медведевой
16:12
"Скоро заставит паранджу надеть": исчезнувшая Кабаева произвела фурор в Сети
16:06
"Яйцам комфортно": в Минсельхозе оценили риск дефицита яиц
15:54
"Папа не принял": предполагаемый сын Абдулова раскрыл Малахову подробности романа матери с актером
15:41
В Сети всплыл новый компромат на Киркорова: Билана трогал, Лазарева трогал
15:33
"Детьми мужика не удержишь": Костенко обвинили в коварном замысле
15:19
Онкобольной Юдашкин шокировал преображением
14:55
Сбежала от мужа-изменника: Тарханова и Руденко вновь вместе
14:48
Миронов страшно опозорился перед Орбакайте
14:41
На странице Канье Уэста появилась информация о романе с Ириной Шейк
14:34
Ради Манукяна гримерку Бузовой в "Дом-2" вымыли святой водой: Чтоб и духу бывшей не было
14:20
На севере Москвы сгорели четыре машины
14:12
Никита Пресняков рассказал о скоропостижной смерти
13:59
С голым задом и бокалом из-под вина: в Сети появились кадры изнасилованной Леди Гаги на асфальте
13:44
Профессор Юдин: Лукашенко берет Путина в заложники
13:43
Пригожин хотел бы иметь дома скандалистку Инстасамку вместо умницы Валерии
13:42
Пугачева воссоединилась с Киркоровым ради дочери
13:38
"Три ребенка от трех разных женщин": популярный актер Дергачев закрутил новый роман после развода
13:33
"Дети как собаки": Шепелев выругался матом на няню сына Фриске
13:14
При пожаре в Рузе погибли люди
12:58
В Перми стадо лосей покружило у торгового центра
12:55
Первый поцелуй под прицелом камер: звезды "Друзей" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер рассекретили чувства
12:44
Стало известно об исчезновении Елены Ваенги
12:40
В Москве улучшили условия получения социальной выплаты для молодых семей
11:52
Климова в белье наизнанку показала замысловатые позы в постели
11:39
"Надо еще": обколотый сын Яковлевой совсем себя не жалеет
11:13
Звезда "Гардемаринов, вперед!" Машная отказалась от родной сестры на глазах у Кудрявцевой
10:56
"Перевернула меня вверх дном": жуткая болезнь заставила дочь Заворотнюк обратиться за помощью
10:52
"Преступник №1": за арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро
10:12
Сильно располневший Николаев всполошил россиян
09:44
На реке Лена произошел разлив нефтепродуктов
09:33
Не пришли проститься: коллеги плюнули на покойную Нину Шацкую
09:22
Два российских банка лишились лицензии
09:08
В Якутии у самолета при посадке сломалось шасси
08:49
Замначальника томского ФСИН доставили в больницу с ножевыми ранениями
08:45
"В 38 выглядеть на 50!": Кабаеву в откровенном наряде заклевали
08:37
Хотевшие выпить в самолете россияне подрались с полицией
08:22
В России вырастут цены на игрушки: в чем причина
08:06
Горячая штучка: дочь Эминема показала сочные бедра и грудь в тугом купальнике
08:03
"Рожай сама!": муж запретил 50-летней Цой думать о суррогатной матери
06:02
"Ни рожи, ни кожи, ни мозгов": звезду "Кривого зеркала" затравили за откровения о Меладзе
04:06
Трофим облил помоями необразованных поющих блогеров
02:05
"С головой непорядок": Мамаева отправила "эскортницу" Боню к психиатру
00:08
Звезда "Реквиема по мечте" Джаред Лето шокировал своей внешностью
23:56
"Обосрут и станут чище": Семенович взревела из-за сплетен
22:22
Что положат в гроб к проклинаемому друзьями Сергею Трофимову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
Флирт Киркорова с Пугачевой и странный торт: яркие конфузы на юбилее Орбакайте
"Преступник №1": за арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро
"Где твой феминизм?": Собчак влезла в скандал с затравленной Манижей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Господи боже мой": Лоза взвыл после упоминания выскочки Киркорова

"Господи боже мой": Лоза взвыл после упоминания выскочки Киркорова

На днях стало известно, что Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем Россия – Болгария.
прочитано 257 раз

Товарищеский поединок сборных состоится 5 июня на столичной "ВТБ Арене". Юрий Лоза негативно отнесся к кандидатуре звезды, которой доверили гимн. По словам артиста, он не знает такого проекта, в котором бы не участвовал поп-король.

ПО ТЕМЕ

В Сети всплыл новый компромат на Киркорова: Билана трогал, Лазарева трогал

Грязный скандал: Киркорову пришлось нанять адвоката из-за пенсионерки

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Как отметил музыкант, в шоу-бизнесе уже давно ходят слухи о том, что Филипп Киркоров не совсем искренен в своих начинаниях. "Господи боже мой", – взвыл Юрий Лоза, как только услышал имя экс-супруга Аллы Пугачевой.

При этом артист отметил, что вряд ли бы согласился петь гимн России, если бы ему предложили. Музыкант объяснил это тем, что является автором-исполнителем, а главную песню страны написал не он, поэтому выступать с ней было бы странно. Однако Юрий Лоза добавил, что если бы он решился на такое, это стало бы более оригинальным, чем участие Филиппа Киркорова.

Предстоящий матч также прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он надеется, что поп-король не выйдет исполнять гимн России в перьях и стразах.

"Филипп петь умеет, а одеваться — нет", – отметил политик в беседе со Sport24.

Милонов добавил, что Киркоров в любом случае лучше, чем Бузова или Моргенштерн. Он уверен, если бы гимн доверили скандальному рэперу, все силы были бы на стороне болгар.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 16:24 Источник: РБ Спорт ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

комментарии

Ответить:

саша
Пожаловаться Ответить
Зависть, лоза,\с маленькой буквы\ плохое качество. Где лоза и где Киркоров. лоза-автор одной песни,поэтому тебя не позвали и не прдложили.
.
Пожаловаться Ответить
Лоза молодец. Правдоруб.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

"Папа не принял": предполагаемый сын Абдулова раскрыл Малахову подробности романа матери с актером

Актер открестился от отцовства
Шоу-бизнес

"Ураган": вставивший палец Меладзе раскрыл рот от удивления

Музыкант попал в забавную ситуацию
Шоу-бизнес

"Детьми мужика не удержишь": Костенко обвинили в коварном замысле

Модель ждет третьего ребенка
Шоу-бизнес

Что положат в гроб к проклинаемому друзьями Сергею Трофимову

Необычное завещание звезды

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+