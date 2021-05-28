"Господи боже мой": Лоза взвыл после упоминания выскочки Киркорова

На днях стало известно, что Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем Россия – Болгария.

Товарищеский поединок сборных состоится 5 июня на столичной "ВТБ Арене". Юрий Лоза негативно отнесся к кандидатуре звезды, которой доверили гимн. По словам артиста, он не знает такого проекта, в котором бы не участвовал поп-король.

Как отметил музыкант, в шоу-бизнесе уже давно ходят слухи о том, что Филипп Киркоров не совсем искренен в своих начинаниях. "Господи боже мой", – взвыл Юрий Лоза, как только услышал имя экс-супруга Аллы Пугачевой.

При этом артист отметил, что вряд ли бы согласился петь гимн России, если бы ему предложили. Музыкант объяснил это тем, что является автором-исполнителем, а главную песню страны написал не он, поэтому выступать с ней было бы странно. Однако Юрий Лоза добавил, что если бы он решился на такое, это стало бы более оригинальным, чем участие Филиппа Киркорова.

Предстоящий матч также прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он надеется, что поп-король не выйдет исполнять гимн России в перьях и стразах.

"Филипп петь умеет, а одеваться — нет", – отметил политик в беседе со Sport24.

Милонов добавил, что Киркоров в любом случае лучше, чем Бузова или Моргенштерн. Он уверен, если бы гимн доверили скандальному рэперу, все силы были бы на стороне болгар.