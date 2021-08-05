Собчак неожиданно поздравила конкурента: Хватает ума

Несколько дней назад Юрий Дудь опубликовал на своем ютуб-канале интервью с телеведущим и журналистом Александром Гордоном. За 48 часов видео набрало более шести миллионов просмотров. Это интервью заинтересовало и Ксению Собчак, которая давно беседовала с ведущим шоу "Мужское/Женское".
Вопреки мнению Гордона о том, что люди не меняются, журналистка заметила, что Александр стал другим человеком. Также она обратила внимание, что с телеведущим во время беседы с Юрием "что-то случилось". По мнению Ксении, журналист начал говорить честно и беспощадно по отношению к себе.
Собчак призналась, что во время просмотра испытывала чувства негодования и осуждения, но потом – жалость и сочувствие. По ее словам, Гордон – "сломленный человек". Журналистка похвалила Дудя за то, что тот не доломал собеседника окончательно.
"У интервьюера хватает ума и эмпатии просто дать человеку выговориться", – написала журналистка в "Инстаграм". Она поздравила Юрия с лучшим, по ее мнению, интервью.
Отметим, что Ксения Собчак и Юрий Дудь – своего рода конкуренты. Они занимаются схожей деятельностью – берут интервью у интересных знаменитых людей и публикуют на своих ютуб-каналах. При этом видео Дудя набирают гораздо больше просмотров.
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