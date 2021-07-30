"Детский говнизм": у оставшейся без мужа Собчак начались проблемы с воспитанием сына

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на трудный характер сына.

Ксения Собчак в компании своего сына от первого брака отдохнула в итальянской коммуне Форте-деи-Марми. Ее муж Константин Богомолов не полетел с ними, у него была работа в Москве.

На днях Собчак рассказала в своем "Инстаграм", что материнские будни для нее не кажутся такими уж счастливыми и радужными. Ведущая написала о "детском говнизме" и проблемах с воспитанием.

При этом Собчак отметила, что поведение и характер четырехлетнего Платона удивительно похожи на ее собственные. Очевидно, что детские капризы и кризис трех лет Ксения Анатольевна списывает на свои недостатки.

"Своя Кровь" удивительная вещь. В моменты "детского говнизма" ты сразу четко видишь, в кого характер, и это примиряет тебя. Глупо ведь злиться на себя в другом человеке", – рассказала Ксения Собчак.

Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу призвали Собчак не очаровываться и предупредили, что в 10-11 лет этот "детский говнизм" еще даст о себе знать и прольется океаном. И тут уж родительский характер будет ни при чем. Кто -то и вовсе уверен, что Собчак просто слишком много работает и мало занимается ребенком как мать.

"Может не хватило материнского воспитания? Все поглотил отец", – написал фолловер.

Напомним, телеведущая родила своего первенца в 35 лет от актера Максима Виторгана. Сына назвали Платоном. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак.

